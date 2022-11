Continua la festa post derby, Zaccagni dà il buongiorno ai laziali: “Roma è biancoceleste”

Il derby della Capitale se lo aggiudica la Lazio, battendo la Roma con la rete di Felipe Anderson. In casa biancoeleste continua la festa per una stracittadina vinta nonostante i grandi assenti. Mattia Zaccagni, attraverso un post Instagram in cui mostra una sua foto di ieri sera, saluta il popolo della Lazio: “Buongiorno laziali, Roma è biancoceleste“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mattia Zaccagni (@mattiazaccagni20_)

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: