Derby, Hernanes torna sotto la Curva Nord – FOTO

L’ex giocatore della Lazio, Hernanes era presente ieri allo Stadio Olimpico. Il Profeta ringrazia la società e il ds Tare e va sotto la Curva Nord per festeggiare la vittoria nel derby; in una stories ha pubblicato un immagine del post partita, scrivendo: “Sotto la curva come una volta“.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: