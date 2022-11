Europa League, l’esito dei sorteggi

Quest’oggi in programma ci sono i sorteggi per le tre competizioni europee: dopo quelli di Champions League sono seguiti quelli di Europa League in vista degli spareggi. Questo l’esito:

Barcellona-Manchester United

Juventus-Nantes

Sporting FC-Midjylland

Shaktar-Rennes

Ajax-Union Berlino

Bayer Leverkusen – Monaco

Siviglia-PSV Eindhoven

Salisburgo-Roma

