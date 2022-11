Roma-Lazio, il film del derby condiviso dal club biancoceleste – VIDEO

Una derby storico, quello di domenica scorsa all’ Olimpico, targato biancoceleste grazie al gol segnato da Felipe Anderson nel primo tempo e conservato grazie alla tenacia della squadra capitolina e al suo buon gioco definito “intelligente” dai più. Come riporta il Corriere dello Sport, questo derby è stato una gioia senza precedenti per tutti i tifosi laziali, ma per uno in particolare, Giulio, che in questa occasione si è ritrovato insieme al suo medico giallorosso. Come spiega sul suo profilo social l‘Ospedale Bambino Gesù di Roma: “Giulio laziale, il suo dottore romanista. Un anno fa la promessa: guarirai e andremo insieme a vedere il derby. Dopo diversi mesi in ospedale e un trapianto di midollo ieri la promessa è stata mantenuta:Giulio 1 – Aplasia midollare 0″ “. Le foto di entrambi postate sui social hanno emozionato il Web.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ospedale Bambino Gesù (@ospedalepediatricobambinogesu)

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: