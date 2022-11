Euro 2032, Roma si candita per ospitarli. Onorato: “Sarà l’occasione per rinnovare gli stadi”

Il sindaco Roberto Gualtieri e l’assessore al turismo Alessandro Onorato hanno intrapreso l’iniziativa per la candidatura della Capitale per ospitare gli Europei di calcio del 2032. A comunicarlo è stato l’assessore Onorato tramite un comunicato: “Metteremo in campo la straordinaria expertise nell‘organizzazione dei grandi eventi, siamo pronti a svolgere un ruolo importante. Ospitare questo prestigioso appunto sportivo internazionale rappresenterebbe per la nostra città un’occasione unica, sia per rinnovare gli impianti sia termini di promozione turistica. Ringrazio il Presidente Gravina e il Sindaco Roberto Gualtieri per l’impegno palesato nella presentazione del progetto che ci auguriamo fortemente vada in porto”, conclude Trabucco.”

Entro il mese di marzo dovrà essere presentato il dossier completo tra cui anche il Flaminio,mentre l’assegnazione ( per Euro2023 c’è concorrenza con la Turchia) è prevista nella riunione del Comitato esecutivo Uefa del mese di settembre 2023.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: