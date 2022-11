Il Messaggero | Immobile: “Rientro col Monza? Forse”. Sarri, festa a casa con lo staff

Immobile non esclude il ritorno, anche se l’obiettivo è sempre stata l’ultima partita prima della sosta. “Non so se ce la farò con il Monza, ma dopo il derby sono già contento. Dire che è stato bello è persino poco”, sono state le parole di Capitan Immobile, che ieri si è sottoposto a nuovi esami strumentali in Paideia. Ciro sembra essere pronto a tornare in gruppo già domani, ma i medici vogliono comunque scongiurare rischi, per questo la data giusta potrebbe essere quella del 13 novembre. Oggi torneranno tutti, anche Milinkovic che ha visto il derby dalla Serbia per l‘imminente nascita di sua figlia.

Subito dopo il triplice fischio di Orsato, Sarri è sceso negli spogliatoi e ha lasciato che fossero i suoi giocatori a prendersi gli applausi e a godersi la festa sotto la Nord. Mentre la squadra andava a cena, offerta da Pedro, il mister invitava tutto lo staff a casa sua per ringraziarli per il lavoro svolto.

Il Messaggero

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: