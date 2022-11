LAZIO WOMEN | Monica Caprini, team manager e direttore sportivo: “Ambiamo ad alti livelli grazie a Lotito”

Monica Caprini, Team Manager e Direttore Sportivo della Lazio Women, è intervenuta ai microfoni di Lazio Style Radio:

“Questa squadra è stata ricostruita questa estate, ringrazio per questo il Presidente Claudio Lotito e i Direttori Generali Enrico Lotito e Angelo Fabiani i quali ci hanno dato spinta in più. Siamo molto felici, ci alleniamo sulle ali dell’entusiasmo, scendiamo sempre in campo per dare il massimo.

Questa rosa è composta da 27 elementi, non ci sono titolari, le ragazze che subentrano fanno spesso la differenza. Il Presidente sta costruendo un intero reparto tutto per la femminile. Allenarci e giocare al Fersini è importante per noi, da quando siamo tornate a giocare a porte aperte c’è sempre stato un importante bagno di folla a sostenerci. La Lazio è una società che ambisce ad alti livelli, chiunque indossa questa maglia gioca sempre per vincere.

I campionati si perdono con le squadre che gravitano nelle zone basse della classifica: la gara al rientro dalla sosta contro l’Apulia Trani andrà affrontata al massimo della concentrazione, con convinzione dei nostri mezzi e sempre con il massimo rispetto per l’avversario”.