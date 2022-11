Roma-Lazio, ecco il migliore in campo per i lettori di Laziopress.it

Cataldi è stato senza dubbio il migliore in campo nel derby. Non solo sul piano del gioco, ma anche perché quando gioca lui è come se giocasse un tifoso. E proprio da tifoso si è emozionato al triplice fischio: come confessato da Cataldi stesso, al termine del match è scoppiato in lacrime ed è andato a festeggiare sotto la sua Curva Nord. Il carico emotivo era tanto, d’altronde è stato il suo primo derby da capitano ed è arrivata anche una vittoria pesante.

Subito dopo i festeggiamenti, Cataldi è tornato a casa per stare con la sua famiglia. Come mostrato da sua moglie Elisa sulle storie di Instagram, capitan Danilo ha vissuto anche l’emozione di passare la fascia a suo figlio Tommaso. Come si suol dire, “di Padre in Figlio”.

