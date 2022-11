Il Messaggero | Salta la tournée in Argentina: ritiro ad Antalya oppure a Formello

Luis Alberto può perdere il pelo, ma non in il vizio. Al derby a un certo punto si è accasciato mimando il gesto del crac e Sarri ha fatto entrare immediatamente Basic per paura che lo spagnolo si fosse addirittura rotto il crociato. Luis Alberto però si è infuriato perché poteva rimanere ancora in campo e, stando a quanto riporta Il Messaggero, a Sarri non era andata giù questa reazione, anche se poi l’ha perdonato.

Fortunatamente il suo ginocchio è a posto e dopo il triplice fischio è andato ad esultare sotto la Nord con tutti i suoi compagni. Luis Alberto nel derby si è sacrificato impegnandosi a coprire il centrocampo più che ad attuare giochi di prestigio. Fosse stato sempre così forse non si sarebbe arrivati a questo gelo, anche se già in estate il Mago sembrava già in bilico e pronto ad essere sostituito da Ilic.

Ancora non si sa se Luis giocherà con il Monza o no. Sarri potrebbe schierarlo domani titolare e farlo partire dalla panchina contro la Juventus. Oltre al ballottaggio con Vecino c’è anche quello con Basic. Al derby la scelta di schierarlo titolare è arrivata all’ultimo, inoltre, come scrive Il Messaggero, il giorno prima della stracittadina sembrerebbe che Sarri abbia chiesto ancora a Lotito la sua cessione a gennaio. Specialmente per sbloccare l’indice di liquidità, quindi solo per fare mercato in entrata. Lotito, però, non vuole né svendere né regalare lo spagnolo, anche se Sarri spinge per avere uno tra Parisi e Valeri e magari Rafa Silva in attacco.

