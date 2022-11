SERIE A – L’AVVERSARIO | Tutto quello che c’è sapere sul Monza

Dopo lo splendido successo nel derby con la Roma, la Lazio torna subito in campo all’Olimpico: giovedì sera alle 20:45 arriva il Monza. Un’occasione importante per i biancocelesti, che si apprestano a giocare la penultima gara di Serie A prima della sosta per il Mondiale, nel tentativo di migliorare ulteriormente in classifica: attualmente al terzo posto, i biancocelesti potrebbero agganciare il Milan, reduce dal pareggio di Cremona. Per fare tutto questo bisognerà battere il Monza di Raffaele Palladino, reduce dal successo casalingo della scorsa domenica contro l’Hellas Verona.

IL MONZA – Dopo l’inizio shock sotto la guida di Stroppa, il club lombardo ha cambiato faccia in campionato sotto la guida del neo allenatore Raffaele Palladino: dopo aver ottenuto con Stroppa un punto nelle prime sei gare, con il nuovo allenatore alla guida il Monza ha raggiunto quota 13 punti, con quattro vittorie in sette partite. Un percorso iniziato in salita, che al momento però racconta di un Monza ben posizionato, con sei punti di vantaggio sul terzultimo posto. La tegola per i lombardi riguardano l’infortunio di Stefano Sensi: durante il match con l’Hellas il centrocampista si è fratturato il perone, quando a distanza di anni stava finalmente riuscendo a trovare continuità.

LA FORMAZIONE (3-4-2-1) – Di Gregorio; Izzo, Marlon, Caldirola; Ciurria, Ranocchia, Rovella, Carlos Augusto; Pessina, Caprari; Petagna.

LA STELLA – In estate Galliani ha provato a costruire una rosa da subito all’altezza per la Serie A, con diversi colpi che sono arrivati in Lombardia proprio da altre squadre italiane. Tra i calciatori acquistati in estate, spicca il nome di Gianluca Caprari: un gol e un assist al momento, decisivo nell’unico successo in trasferta del club, arrivato per 0-3 sul campo della Sampdoria. Oltre a Pessina e Petagna, Palladino si affida a lui per creare pericoli in avanti.

IL PRECEDENTE – Per parlare dell’ultimo match tra Lazio e Monza, bisogna tornare indietro fino alla stagione 2006-2007, quando le due squadre si affrontarono in Coppa Italia sul campo dei lombardi. La sfida terminò 1-1, con le reti di Zauri e Berretta, e servirono i calci di rigore per porre fine alle ostilità, con i biancocelesti che passarono il turno proprio dopo i tiri dagli undici metri, trasformati da Tare, Belleri e Manfredini.

