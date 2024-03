Serie A, il miglior undici del weekend: due biancocelsti in formazione - FOTO

Attraverso un post condiviso sui propri canali social ufficiali, la Lega Serie A ha condiviso la squadra del weekend composta dai migliori undici giocatori del torneo. In formazione due giocatori della Lazio, entrambi decisivi nell'ultima vittoria ottenuta in trasferta contro il Frosinone per 2-3. Si tratta di Mattia Zaccagni, autore del gol del momentaneo pareggio biancoceleste, e Taty Castellanos, che ha completato la rimonta siglando un'importantissima doppietta.

Di seguito il post della Serie A: