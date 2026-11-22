Women Live | Serie A, Lazio-Juventus 1-3: Goldoni la riapre
Tutto pronto per la giornata di Serie A Women Athora: segui il live del match tra Lazio e Juventus
Tutto pronto per la giornata di Serie A Women Athora: segui il live del match tra Lazio e Juventus
Tutto pronto per l'ottava giornata di Serie A Women Athora. La Lazio Women ospiterà al Mirko Fersini di Formello la Juventus di mister Guerrero alle ore 20:30 per un match importante nel percorso stagionale delle ragazze di Grassadonia. In attesa del fischio d'inizio sono state diramate le formazioni dei due tecnici.
Le formazioni ufficiali
LAZIO (4-3-3): Freeman, Consolini, Connolly, Martin, Camacho, Portales, Zanoli, Sciabica, Zannini, Goldoni, Visentin. A disposizione: Cetinja, Gregori, Holmstrøm, Roddar, Masu, Le Mouël, Castiello, Longobardi, Monnecchi, Mancini, Frenquellucci, Ngueleu. Allenatore: Gianluca Grassadonia.
JUVENTUS: Rusek, Sylla, Schatzer, Rosucci, Bartel, Pavan, Redondo, Salvai, Pinto, Lenzini, Sarriegi. A disposizione: de Jong, Martinazzi, Carbonell, Serturini, Noordman, Chiba, Khelifi, Graziani, Libran. Allenatore: Isaac Guerrero.
Il live del match tra Lazio e Juventus
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Fine primo tempo
Finisce la prima frazione: Juventus in vantaggio per 3-1 sulla Lazio
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AMMONITA PINTO
Punita la carica della centrocampista su Freeman
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5 MINUTI DI RECUPERO
Ampio recupero a Formello
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NIENTE RIGORE
Per Orsini non c'è fallo, si può giocare
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ARBITRO ALL'FVS
Orsini torna al monitor, da controllare c'è il possibile fallo di Rosucci su Camacho
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Chance Juve
Salvai calcia dalla distanza, palla fuori di pochissimo
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Giallo per Martin
Fallo della numero 8 in ripartenza, punizione Juve
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GOOOOAL DELLA LAZIO
Goldoni accorcia le distanze e dà speranza alla squadra
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Gol della Juventus
Pavan firma il tris bianconero. La parata di Freeman non basta, la numero 24 juventina mette a segno il terzo gol delle ospiti. Lazio sempre più in difficoltà
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Juventus a un passo dal tris
Redondo sfiora il tris bianconero, conclusione di poco fuori
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RADDOPPIA LA JUVE
Ancora Sarriegi in gol, 2-0
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GOL DELLA JUVENTUS!
Gol di Sarriegi, colpo di testa sugli sviluppi di calcio d'angolo
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Niente rigore per la Juventus!
Dopo attenta revisione Orsini decide che non c'è nulla, si può giocare
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Possibile rigore per la Juventus!
Richiamato all'FVS il direttore di gara per possibile un fallo in area di rigore di Sciabica su Sarriegi
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Inizio match!
Squadre in campo, primo possesso affidato alle biancocelesti