Gruppi di tifosi della Roma e del Torino sarebbero entrati in contatto sull’Autostrada del Sole durante le trasferte di sabato 21 novembre. Secondo le prime ricostruzioni riportate da la Repubblica, alcuni van dei granata sono stati danneggiati. Si parla anche di feriti.

L’incrocio sull’Autostrada del Sole

Le due tifoserie si sarebbero incrociate sull’A1. Il contatto tra i gruppi sarebbe poi degenerato in violenza.

Le trasferte verso Parma e Napoli

I sostenitori erano in viaggio verso Parma e Napoli per seguire le rispettive squadre.

CONTINUA NELLA PAGINA SUCCESSIVA: I van dei granata danneggiati