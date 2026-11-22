Scontri sull’A1 tra tifosi di Roma e Torino: van danneggiati, si parla di feriti
L’incrocio sarebbe avvenuto sabato 21 novembre, mentre i due gruppi viaggiavano verso Parma e Napoli.
Polizia - Depositphotos
Gruppi di tifosi della Roma e del Torino sarebbero entrati in contatto sull’Autostrada del Sole durante le trasferte di sabato 21 novembre. Secondo le prime ricostruzioni riportate da la Repubblica, alcuni van dei granata sono stati danneggiati. Si parla anche di feriti.
L’incrocio sull’Autostrada del Sole
Le due tifoserie si sarebbero incrociate sull’A1. Il contatto tra i gruppi sarebbe poi degenerato in violenza.
Le trasferte verso Parma e Napoli
I sostenitori erano in viaggio verso Parma e Napoli per seguire le rispettive squadre.