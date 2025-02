Pandev: "Le partite più belle le ho giocate con la Lazio. Quando sono andato via..."

L'ex calciatore macedone della Lazio, Goran Pandev, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Radio Laziale nella trasmissione “Diario di bordocampo” condotto da Niccolò Di Leo e Francesca Turco.

L'ex attaccante biancoceleste ha commentato il periodo attuale della Lazio di mister Marco Baroni in campionato e Europa League e si è inoltre espresso, essendo un doppio ex, sul prossimo impegno dei biancocelesti in vista della gara contro il Napoli, in programma sabato 15 febbraio alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico di Roma.

Le parole di Pandev

Io allenatore? Sinceramente no. Non mi è mai piaciuto. L'allenatore con cui mi sono trovato meglio? Ho avuto tanti mister, ma Delio Rossi è stato per me un padre, mi ha fatto crescere e deve solo ringraziarlo. Poi ho avuto Mourinho, con cui abbiamo vinto il triplete, ma mi sono trovato bene con tutti. Ero uno tipo tranquillo, mi piaceva giocare.

Il nostro tridente era Rocchi, Zarate e Pandev

Mi piaceva fare la seconda punta anche se ho fatto l'esterno con Delio Rossi, che lo ringrazierò sempre. con rocchi ci conoscevamo bene e giocavamo a memoria, era una roba incredibile. Eravamo una bella coppia, poi quando è arrivato mauro ci ha dato spunti, era fortissimo.

Un momento con la Lazio che ricorderai?

Quando abbiamo vinto 4-2 contro la Roma, la doppietta contro il Real Madrid, la finale di Coppa Italia contro la Samp, il mio primo trofeo. Le partite più belle le ho giocate sono state con la maglia della Lazio, le prestazioni che ho fatto con le Lazio non le ho fatte più. Ero molto motivato. Se vai a vedere la storia sono passati tanti campioni, ma quando vesti questa maglia è un qualcosa di incredibile.

Il compagno con cui sei stato più legato?

Igli (ride, ndr), Ledesma, Kolarov. Noi avevamo un bel gruppo, anche se c'erano squadre più forti, ma il gruppo era fortissimo e per questo avevamo anche grandi risultati. Appena venivo all'Olimpico facevo goal, cosa dovevo fare io, mi dovevo impegnare (ride, ndr). Un cosa incredibile veramente. Sono dispiaciuto tantissimo che sono andato via, adesso che non gioco più, dico che sono rimasto molto male, ancora oggi. Mi piaceva lasciarci in un altro modo. Io ho beccato Lotito all'inizio, sono tranquillo con me stesso perché ho dato tutto con questi colori, penso di essermi comportato sempre bene.

Su Lotito?

C'era il buongiorno e buonasera, lo vedevo spesso all'Olimpico. Alla fine sono stato quasi sei anni alla Lazio. Klose? Un fuoriclasse, si sapeva che era un campione, un bomber e penso si sia divertito tantissimo alla Lazio. Una coppia con Klose? Uno che fa assist fa sempre bene (ride, ndr).

Ti saresti divertito nella Lazio di oggi? Al posto di Dia?

Mi piace come gioca la Lazio oggi. Quelli davanti sono veloci e bravi. Giocare dietro a Castellanos sarebbe stato bello, poi anche gli esterni sono pericolosi.

Su Castellanos e Immobile?

Sono due giocatori diversi, Taty è uno che gioca più per la squadra, gioca tanto di profondità, mi ha sorpreso. Immobile ha fatto la storia, non si può dire nulla di lui. Su Immobile parla la sua carriera. Negli ultimi anni la Lazio sta facendo veramente4 bene, trova giocatori utili per il suo gioco. In Europa sono stati pazzeschi. Baroni? Tutto merito suo. Un allenatore forte e lo sta dimostrando. Ha vinto due volte con il Napoli e sta facendo benissimo e questo è merito anche dell'allenatore. Mi piaceva già quando stava al Verona.

Sulla sfida contro il Napoli

Che partita mi aspetto? Sarà una partita difficilissima. Il Napoli ha dato via un giocatore fondamentale, hanno preso poi Okafor dal Milano. La Lazio ha recuperato forze e infortunati. La Lazio è in forma e gli può fare male. Ho visto il Napoli contro l'udinese. La Lazio può fare bene, dopo aver visto le ultime due gare contro i partenopei.

Riguardo la coppia di centrocampo e Hysaj

Rovella con la maglia della Lazio sta facendo bene, è la piazza giusta per esplodere. Vicino a lui c'è un giocatore d'esperienza, lo sta aiutando tantissimo. Hysaj? È forte, forse gli manca la continuità, non è facile giocare ogni tre giorni, la gente ha tante aspettative, il mister gli da tantissima fiducia, ma può crescere.

Il giocatore più forte con cui hai giocato?

Ho avuto la fortuna di giocare contro tantissimi campioni, come Milito, Rocchi, Eto'o forse il più forte.

Sul campionato attuale

Tutte le mie squadre sono su. Lotta scudetto? Secondo me quest'anno è un campionato divertente da noi da fuori. L'Inter è la squadra più forte, sono tutte forti, ci sono anche squadre come la Fiorentina che danno fastidio. La Lazio può battere tutti se becca la giornata giusta può battere queste squadre. L'Atalanta negli ultimi anni sta facendo benissimo, Gasperini dimostra che è un grandissimo allenatore.

Sul mercato