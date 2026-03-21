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Women Live | Serie A, Lazio-Roma 1-2: Thogersen completa la rimonta

Tutto pronto per la 17° giornata di Serie A Women Athora: in campo il derby capitolino tra Lazio e Roma

Ginevra Sforza /

Tutto pronto per la 17° giornata di Serie A Women Athora: in campo il derby capitolino tra Lazio e Roma

Ginevra Sforza /

Fari puntati oggi sull'attesissimo derby di ritorno di campionato tra Lazio Women e Roma. Biancocelesti e giallorosse si affrontano per la quinta volta consecutiva in stagione, dopo quello di Serie A Women’s Cup, i due di Coppa Italia e quello di andata in campionato. 

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La squadra di Grassadonia dovrà cercare di sfatare un tabù: la Lazio non è mai riuscita a trovare una vittoria contro le giallorosse. Nei sei precedenti di Serie A, le lupacchiotte hanno avuto la meglio per quattro volte, mentre le biancocelesti sono riuscite a collezionare solo un pareggio, il 2-2 nell'agosto 2024.

Come se non bastasse, in questa stagione, nelle quattro occasioni precedenti, la Lazio non è mai riuscita a ottenere la via del gol: un dato che testimonia come la Roma sia ormai diventata una vera e propria bestia nera per le avversarie capitoline. 

Tra i presenti al Fersini anche Lina Yang, ex centrocampista biancoceleste, oggi al Galatasaray: in questo pomeriggio la giocatrice cinese ha fatto ritorno nella Capitale per assistere al derby tra Lazio e Roma.

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Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball

Le formazioni ufficiali del derby

LAZIO (3-4-2-1): Durante; Baltrip-Reyes, Connolly, D’Auria; Monnecchi, Benoit, Simonetti, Oliviero, Visentin, Le Bihan; Karczewska. A disposizione: Karresmaa, Bacic, Mancuso, Cesarini, Mesjasz, Zanoli, Piemonte, Mancini, Cafferata. Allenatore: Gianluca Grassadonia. 

ROMA (4-3-3): Baldi; Thogersen, Oladipo, Antoine, Veje; Giugliano, Csiki, Greggi; Haavi, Viens, Dragoni. A disposizione: Lukasova, Soggiu, Valdezate, Dorsin, Corelli, Pandini, Bergamaschi, Babajide, Ventriglia, Galli, Testa, Piekarska. Allenatore: Luca Rossettini. 

La designazione arbitrale

Arbitro: Fabio Rosario Luongo (Sez. Frattamaggiore)

Assistenti: Valcaccia - Monaco

IV ufficiale: Palma

Operatore FVS: Raccanello

Il live del match tra Lazio e Roma

  • 84'
    goal
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    Gol della Roma

    Thogersen completa la rimonta con un tiro-cross vincente, battendo completamente Durante

  • 80'
    goal
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    Gol della Roma

    Le giallorosse pareggiano i conti con Giugliano

  • 79'
    red_card
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    Cartellino rosso

    Espulso Rossettini per proteste dopo la decisione del direttore di gara di annullare il gol di Giugliano

  • 78'
    whistle
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    Check in corso

    Il direttore di gara conferma la decisione iniziale: gol annullato

  • 78'
    whistle
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    Gol annullato

    Giugliano in rete, ma il direttore di gara non assegna il gol per un fallo di Corelli ai danni di Oliviero 

  • 75'
    substitution
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    Altro cambio per la Lazio

    IN Cafferata OUT Simonetti

  • 73'
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    Sostituzione Roma

    IN Corelli OUT Haavi

  • 73'
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    Salvataggio fondamentale di Durante

    Il portiere biancoceleste si rende ancora una volta protagonista nella Lazio

  • 64'
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    Cambio Lazio

    IN Piemonte OUT Visentin

  • 62'
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    Conclusione alta di Greggi

  • 57'
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    Sostituzione Roma

    IN Bergamaschi e Galli OUT Veje e Csiki

  • 52'
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    Traversa Roma

    Grandissima occasione per la Roma con Giugliano, ma a salvare la Lazio è la trasversa

  • 45'
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    Inizio secondo tempo

    Comincia la seconda frazione di gioco tra Lazio e Roma

  • 47'
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    Fine primo tempo

    Termina la prima frazione di gioco tra Lazio e Roma. Biancocelesti in vantaggio grazie al gol di Karczewska, il terzo in stagione. Ora la squadra di Grassadonia dovrà cercare di proteggere il risultato e non concedere occasioni pericolose alle avversarie giallorosse

  • 45'
    whistle
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    Recupero primo tempo

    Concessi due minuti di recupero al termine del primo tempo

  • 38'
    whistle
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    GOOOOOL DELLA LAZIO

    Karczewska sblocca il derby e manda avanti la Lazio. Colpo di testa che riesce a battere Baldi grazie all'assist di Le Bihan

  • 29'
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    Occasione Lazio con Oliviero in diagonale di mancino, Baldi si fa trovare pronta e protegge la porta giallorossa

  • 26'
    whistle
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    Miracolo Durante

    Grandissima occasione della Roma con Viens, a tu per tu con Durante, ma a dire di no è lo stesso portiere laziale con il piede sinistro

  • 23'
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    Lazio a un passo dal gol

    Grande occasione della Lazio sugli sviluppi di un calcio d'angolo: Csiki contiene il pericolo biancoceleste 

  • 15'
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    Scoccato il primo quarto d'ora di gioco

    Gara al momento equilibrata, poche occasioni da entrambe le parti

  • 7'
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    Occasione Lazio

    Primo squillo della Lazio: ci prova Monnecchi da fuori area, ma Baldi nega l'occasione senza difficoltà

  • 1'
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    Gioco fermo

    Haavi a terra per un contrasto di gioco

  • 1'
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    Fischio d'inizio!

    Inizia il derby capitolino tra Lazio e Roma al Fersini di Formello!

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