Women Live | Serie A, Lazio-Roma 1-2: Thogersen completa la rimonta
Tutto pronto per la 17° giornata di Serie A Women Athora: in campo il derby capitolino tra Lazio e Roma
Tutto pronto per la 17° giornata di Serie A Women Athora: in campo il derby capitolino tra Lazio e Roma
Fari puntati oggi sull'attesissimo derby di ritorno di campionato tra Lazio Women e Roma. Biancocelesti e giallorosse si affrontano per la quinta volta consecutiva in stagione, dopo quello di Serie A Women’s Cup, i due di Coppa Italia e quello di andata in campionato.
La squadra di Grassadonia dovrà cercare di sfatare un tabù: la Lazio non è mai riuscita a trovare una vittoria contro le giallorosse. Nei sei precedenti di Serie A, le lupacchiotte hanno avuto la meglio per quattro volte, mentre le biancocelesti sono riuscite a collezionare solo un pareggio, il 2-2 nell'agosto 2024.
Come se non bastasse, in questa stagione, nelle quattro occasioni precedenti, la Lazio non è mai riuscita a ottenere la via del gol: un dato che testimonia come la Roma sia ormai diventata una vera e propria bestia nera per le avversarie capitoline.
Tra i presenti al Fersini anche Lina Yang, ex centrocampista biancoceleste, oggi al Galatasaray: in questo pomeriggio la giocatrice cinese ha fatto ritorno nella Capitale per assistere al derby tra Lazio e Roma.
Le formazioni ufficiali del derby
LAZIO (3-4-2-1): Durante; Baltrip-Reyes, Connolly, D’Auria; Monnecchi, Benoit, Simonetti, Oliviero, Visentin, Le Bihan; Karczewska. A disposizione: Karresmaa, Bacic, Mancuso, Cesarini, Mesjasz, Zanoli, Piemonte, Mancini, Cafferata. Allenatore: Gianluca Grassadonia.
ROMA (4-3-3): Baldi; Thogersen, Oladipo, Antoine, Veje; Giugliano, Csiki, Greggi; Haavi, Viens, Dragoni. A disposizione: Lukasova, Soggiu, Valdezate, Dorsin, Corelli, Pandini, Bergamaschi, Babajide, Ventriglia, Galli, Testa, Piekarska. Allenatore: Luca Rossettini.
La designazione arbitrale
Arbitro: Fabio Rosario Luongo (Sez. Frattamaggiore)
Assistenti: Valcaccia - Monaco
IV ufficiale: Palma
Operatore FVS: Raccanello
Il live del match tra Lazio e Roma
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84'
Gol della Roma
Thogersen completa la rimonta con un tiro-cross vincente, battendo completamente Durante
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80'
Gol della Roma
Le giallorosse pareggiano i conti con Giugliano
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79'
Cartellino rosso
Espulso Rossettini per proteste dopo la decisione del direttore di gara di annullare il gol di Giugliano
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78'
Check in corso
Il direttore di gara conferma la decisione iniziale: gol annullato
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78'
Gol annullato
Giugliano in rete, ma il direttore di gara non assegna il gol per un fallo di Corelli ai danni di Oliviero
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75'
Altro cambio per la Lazio
IN Cafferata OUT Simonetti
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73'
Sostituzione Roma
IN Corelli OUT Haavi
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73'
Salvataggio fondamentale di Durante
Il portiere biancoceleste si rende ancora una volta protagonista nella Lazio
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64'
Cambio Lazio
IN Piemonte OUT Visentin
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62'
Conclusione alta di Greggi
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57'
Sostituzione Roma
IN Bergamaschi e Galli OUT Veje e Csiki
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52'
Traversa Roma
Grandissima occasione per la Roma con Giugliano, ma a salvare la Lazio è la trasversa
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45'
Inizio secondo tempo
Comincia la seconda frazione di gioco tra Lazio e Roma
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47'
Fine primo tempo
Termina la prima frazione di gioco tra Lazio e Roma. Biancocelesti in vantaggio grazie al gol di Karczewska, il terzo in stagione. Ora la squadra di Grassadonia dovrà cercare di proteggere il risultato e non concedere occasioni pericolose alle avversarie giallorosse
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45'
Recupero primo tempo
Concessi due minuti di recupero al termine del primo tempo
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38'
GOOOOOL DELLA LAZIO
Karczewska sblocca il derby e manda avanti la Lazio. Colpo di testa che riesce a battere Baldi grazie all'assist di Le Bihan
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29'
Occasione Lazio con Oliviero in diagonale di mancino, Baldi si fa trovare pronta e protegge la porta giallorossa
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26'
Miracolo Durante
Grandissima occasione della Roma con Viens, a tu per tu con Durante, ma a dire di no è lo stesso portiere laziale con il piede sinistro
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23'
Lazio a un passo dal gol
Grande occasione della Lazio sugli sviluppi di un calcio d'angolo: Csiki contiene il pericolo biancoceleste
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15'
Scoccato il primo quarto d'ora di gioco
Gara al momento equilibrata, poche occasioni da entrambe le parti
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7'
Occasione Lazio
Primo squillo della Lazio: ci prova Monnecchi da fuori area, ma Baldi nega l'occasione senza difficoltà
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1'
Gioco fermo
Haavi a terra per un contrasto di gioco
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1'
Fischio d'inizio!
Inizia il derby capitolino tra Lazio e Roma al Fersini di Formello!