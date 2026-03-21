Women Live | Serie A, Lazio-Roma 1-2: Thogersen completa la rimonta

Fari puntati oggi sull'attesissimo derby di ritorno di campionato tra Lazio Women e Roma. Biancocelesti e giallorosse si affrontano per la quinta volta consecutiva in stagione, dopo quello di Serie A Women’s Cup, i due di Coppa Italia e quello di andata in campionato.

La squadra di Grassadonia dovrà cercare di sfatare un tabù: la Lazio non è mai riuscita a trovare una vittoria contro le giallorosse. Nei sei precedenti di Serie A, le lupacchiotte hanno avuto la meglio per quattro volte, mentre le biancocelesti sono riuscite a collezionare solo un pareggio, il 2-2 nell'agosto 2024.

Come se non bastasse, in questa stagione, nelle quattro occasioni precedenti, la Lazio non è mai riuscita a ottenere la via del gol: un dato che testimonia come la Roma sia ormai diventata una vera e propria bestia nera per le avversarie capitoline.

Tra i presenti al Fersini anche Lina Yang, ex centrocampista biancoceleste, oggi al Galatasaray: in questo pomeriggio la giocatrice cinese ha fatto ritorno nella Capitale per assistere al derby tra Lazio e Roma.

Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball

Le formazioni ufficiali del derby

LAZIO (3-4-2-1): Durante; Baltrip-Reyes, Connolly, D’Auria; Monnecchi, Benoit, Simonetti, Oliviero, Visentin, Le Bihan; Karczewska. A disposizione: Karresmaa, Bacic, Mancuso, Cesarini, Mesjasz, Zanoli, Piemonte, Mancini, Cafferata. Allenatore: Gianluca Grassadonia.

ROMA (4-3-3): Baldi; Thogersen, Oladipo, Antoine, Veje; Giugliano, Csiki, Greggi; Haavi, Viens, Dragoni. A disposizione: Lukasova, Soggiu, Valdezate, Dorsin, Corelli, Pandini, Bergamaschi, Babajide, Ventriglia, Galli, Testa, Piekarska. Allenatore: Luca Rossettini.

La designazione arbitrale

Arbitro: Fabio Rosario Luongo (Sez. Frattamaggiore)

Assistenti: Valcaccia - Monaco

IV ufficiale: Palma

Operatore FVS: Raccanello

Il live del match tra Lazio e Roma