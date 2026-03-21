Bologna-Lazio, i convocati di Italiano: il mister perde altre due pedine

Il mister Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei rossoblù convocati per la sfida contro la Lazio, in programma domani alle ore 15:00 al Dall'Ara. Oltre alla pesanti assenze di Skorupski e De Silvestri, il tecnico dovrà fare a meno anche di Pobega e Odgaard, che hanno riscontrato rispettivamente un problema muscolare all'ileopsoas destro e alla coscia sinistra.

La lista dei convocati

Portieri: Pessina, Ravaglia, Franceschelli

Difensori: Casale, Heggem, Helland, Lucumi, Lykogiannis, Mario, Miranda, Vitik, Zortea

Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Sohm

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Orsolini, Rowe.

Bologna-Lazio: le probabili formazioni

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; João Mário, Heggem , Lucumí, Miranda; Moro, Freuler, Odgaard; Bernardeschi, Castro, Rowe. All.: Italiano.

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Taylor, Patric, Dele-Bashiru; Isaksen, Maldini, Pedro. All.: Sarri.