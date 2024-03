Il Tempo | Lazio, la grande occasione di Mandas

Mandas, ora tocca a te. Christos, per ora, è sceso sul terreno di gioco in due occasioni, e sono arrivate altrettante vittorie: prima nel derby di coppa Italia contro la Roma, ora nell’ultima trasferta di campionato contro il Frosinone di sabato scorso.

Ora è pronto per difendere la porta della Lazio per altre 4 settimane: gli ultimi esami hanno evidenziato, purtroppo, un lungo stop per Provedel, che con ogni probabilità salterà il match di andata contro la Juve in Coppa e con la Roma in campionato.

Contro i leoni gialloblù si è dimostrato estremamente freddo, in un periodo complicatissimo per la Lazio e in una trasferta ostica non si è fatto prendere dalle emozioni ed è rimasto lucido, effettuando anche qualche intervento degno di nota: si è subito fatto apprezzare nella sua capacità di bloccare il pallone con un tempo solo e la dote nell’uscita alta durante i calci d’angoli avversari. Certo, un errore di impostazione che poteva costare caro, ma nel complesso una partita attenta. Gli addetti ai lavori confermano che si tratta di un’ottimo giocatore, “È forte e lavora bene” dichiarano.

Mandas è arrivato nella Capitale la scorsa estate dall’OFI Creta, una squadra greca, tra l’indifferenza generale. Per tutto questo tempo si è allenato con Nenci, preparatore dei portieri e fido collaboratore di Sarri (difatti anche lui ha presentato le dimissioni a poche ore da quelle del tecnico toscano) e, in compagnia di Cristiano Viotti (altro preparatore dei portieri) non si può certo dire che si sia fatto un brutto lavoro: prima l’esplosione definitiva di Provedel, in contemporanea però, tanto lavoro e occhi addosso sul giovane talento greco classe 2001.

Ora Christos è pronto a prendersi la Lazio e di dimostrare, per almeno queste 4 settimane, che c’è anche lui.



Il Tempo