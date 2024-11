Incredibile Hellas Verona: vendita della società ad un passo

Una notizia di pochi minuti fa irrompe nel mondo Hellas Verona. Il club sta per essere venduto ad un fondo americano, a dirlo è Gianluca Di Marzio in diretta dal salotto Sky dove si analizzano i post partita delle squadre di serie A. L'esperto di calciomercato va a toccare anche altri dettagli a riguardo in quella che dovrebbe essere una trattativa in fase conclusiva che vedrebbe l'ennesima proprietà americana irrompere nel mondo del calcio e un addio invece italiano, con il presidente Setti deciso a vendere il club gialloblu.

I dettagli del futuro Hellas a stelle e strisce

Gianluca Di Marzio ed Emanuele Baiocchini, entrambi giornalisti Sky, lanciano questa notizia bomba in questi istanti, dopo la pesante sconfitta arrivata del Verona per 5-0 contro l'Inter, risultato che ha portato anche al ritiro punitivo dell'Hellas fino a data da destinarsi. Tornando al discorso della vendita della società arrivano maggiori dettagli. Il fondo americano in questione sarebbe il Presidio Investors. L'attuale presidente Setti non si esprime ne espone ma i due esperti giornalisti parlano di chiusura davvero ad un passo. Emergono anche le cifre dell'operazione, circa 80 milioni di euro per poi investire in maniera molto determinata nel Verona e in un ipotetico nuovo stadio di proprietà.

Le proprietà americane in Serie A

A quanto pare gli Stati Uniti d'America investono nel calcio italiano e in particolare quello di Serie A. L'ultima proprietà a stelle e strisce che dovrebbe arrivare in Italia si stabilirà nella città di Romeo e Giuletta e dovrà curare gli interessi di un club storico come quello dell'Hellas Verona. Questa la lunga lista di proprietà americane che hanno colonizzato il calcio italiano: Commisso alla Fiorentina; il fondo 777Partners al Genoa; il fondo Oaktree all'Inter; il fondo Redbird al Milan; Krause al Parma; Friedkin alla Roma; Niederauer al Venezia.