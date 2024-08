Udinese-Lazio, Baroni: "Il risultato conta ed è fondamentale. La scelta su Vecino..."

A pochi minuti dal fischio d'inzio di Udinese-Lazio, il tecnico dei biancocelesti Marco Baroni ha parlato ai mirocofoni di Sky Sport analizzando la gara.

"Il risultato conta ed è fondamentale in virtù della prestazione che andremo a fare. Prestazione e atteggiamento non si devono mai sbagliare, specialmente oggi ci saranno delle difficoltà ma la squadra deve essere pronta.Runjaić? Essendo un allenatore nuovo non c’erano molte immagini quindi sono andato a vedere un po’ il suo calcio con il Legia Varsavia, i sistemi di gioco, e abbiamo studiato anche un po’ sul passato.