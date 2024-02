Francesco Scarcelli, autore di "Non Mollare Mai", passa a The Voice e in studio parte il suo inno della Lazio. VIDEO

Nella seconda puntata di The Voice andata in onda ieri sera su Rai 1 tra i concorrenti in gara ce n'era uno dal volto familiare all'ambiente Lazio. Sul palco infatti si è presentato Francesco Scarcelli, autore nel 2001 dell'inno della Curva Nord, divenuto poi inno ufficiale della Lazio, anche grazie al Presidente Claudio Lotito, come ammesso dallo stesso autore: “Non Mollare Mai”, divenuto ormai un simbolo ed un motto dell'ambiente laziale.

Francesco Scarcelli ieri sera si è esibito davanti ai giudici di The Voice: Arisa, Clementino, Gigi D'Alessio e Loredana Bertè, con “Perdere l'amore” di Massimo Ranieri. La prestazione dello speaker laziale è stata spettacolare e ha convinto Clementino a portarselo in squadra per il resto del programma. Terminata l'esibizione al momento della presentazione, Francesco Scarcelli ha ammesso di essere l'autore dell'inno biancoceleste, che prontamente è risuonato in studio, grazie alla complicità del regista del programma, Sergio Colabona, stesso regista in occasione di “Di Padre in Figlio” la festa dei tifosi laziali tenutasi all'Olimpico qualche anno fa.

Di seguito il link di RaiPlay dove poter vedere l'esibizione di Francesco Scarcelli:

https://www.raiplay.it/video/2024/02/Francesco-Scarcelli-canta-Perdere-lamore---The-Voice-Senior-23022024-937587bf-d595-4154-9a0c-eca158cd4b4d.html