Il Messaggero | Lotito: "Siamo tornati a lottare". Alcaraz e Folorunsho i colpi sul gong

Come riportato da Il Messaggero, inizia a sgretolarsi lo scetticismo intorno a questa nuova e giovane Lazio. Merito della vittoria sul Venezia, ma c'è molto altro. Manca ancora un po' di qualità in questo organico, ma Baroni e il mercato hanno cambiato lo spirito.

Le parole di Lotito a Il Messaggero

Apprezzato da Lotito a Cortina, con lo stesso furore agonistico, nonostante un lieve infortunio:

«Ho visto un'altra fame, finalmente giocatori che combattono, e questo conta più del risultato».

Sibillino e prudente, il patron, stavolta su tutto il resto:

«Vedrete pian piano la forza dei nuovi acquisti. Ora siamo concentrati sulle uscite, poi capiremo se ci saranno altre opportunità da cogliere al volo».

Tanti possibili giochi a incastro da qui fino al gong, in primis a centrocampo, facendo i conti con le liste Uefa e per il campionato.

Fuori dal progetto



Nella prima rischiano di restar fuori sia Hysaj che Pedro, nella seconda solo il terzino. Occhio però a Cataldi, spinto fuori dal progetto e offerto a Como e Torino. Baroni chiede un altro regista (Rovella è forte, ma non verticalizza da vertice basso né velocizza il palleggio) e l'uscita di Danilo permetterebbe di inserire il 21enne Carlos Alcaraz del Southampton (offerto in quel ruolo), senza inficiare nella lista "over" della Lazio. Attenzione anche a Isaksen, apparso ancora mogio nell'ingresso all'esordio: stavolta Fabiani non si opporrebbe affatto a un affondo del Feyenoord, in uno scambio col playmaker 19enne Milmanbo oppure solo di fronte a 15 milioni sul piatto. A quel punto potrebbero tornare di moda Cherki, il 2003 messo fuori rosa dal Lione nonostante il suo talento, o i 2005 Fernandez-Pardo e Diao. Altre riflessioni in corso.

Anche Folorunsho è stato tagliato da Conte e spinge per sbarcare a Formello, ma la Lazio lo riprenderà (come prodotto del vivaio) solo se si sarà liberata di tutto gli esuberi in mediana (Akpa e Basic, ma c'è anche il Besiktas su Vecino), e se il Napoli lo darà in prestito negli ultimi giorni di mercato. Baroni lo stima, ma ha già Dele-Bashiru, che ha entusiasmato i tifosi alla sua prima all'Olimpico. Sta crescendo la "brigata" a favore del nigeriano, per il cui acquisto erano subito stati criticati Fabiani e Lotito: «Il mio stato d'animo è di dispiacere per la contestazione le parole del ds a Radio Laziale ma ognuno è libero di manifestare il proprio dissenso». Dovrà essere brava la Lazio a racimolare altro consenso. Dipenderà dai risultati, dalle prossime mosse e dalla durata di questo spirito battagliero. Oltre ventiseimila laziali hanno già mostrato il loro amore incondizionato. Il numero potrà crescere da oggi mezzogiorno, quando riaprirà la campagna abbonamenti, fino alle 23:59 di giovedì 22 agosto. La nuova vendita, come già comunicato, includerà anche ulteriori 600 posti in totale, 300 in Curva Maestrelli e 300 in Curva Nord.