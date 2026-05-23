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Serie A Live | Lazio-Pisa 2-1: termina la gara all'Olimpico

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Beniamino Civitelli /
Lazio-Pisa
Lazio-Pisa

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Beniamino Civitelli /

All'Olimpico va in scena l'ultima partita stagionale della Lazio, che chiude la sua complicata annata contro il Pisa.

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Le formazioni ufficiali

LAZIO (4-3-3): Furlanetto; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Basic, Belahyane, Dele-Bashiru; Cancellieri, Nosli, Pedro.

A disp.: Pannozzo, Giacomone, Gigot, Patric, Isaksen, Dia, Ratkov, Hysaj, Provstgaard, Maldini, Przyborek, Lazzari, Farcomeni.

All.: Maurizio Sarri


PISA (3-5-2): Semper; Calabaresi, Canestrelli, Bozhinov; Leris, Akinsamiro, Aebischer, Vural, Angori; Moreo, Stojilkovic.

A disp.: Nicolas, Scuffetta, Hojholt, Meister, Cuadrado, Tourè, Durosinmi, Iling-Junior, Stengs, Loyola, Piccinini, Albiol, Bettazzi.

All.: Oscar Hiljemark

Il Live scritto del match

  • 93'
    match_ended
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    Termina la gara

    Triplice fischio all'Olimpico

  • 91'
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    Ci prova la Lazio

    Przyborek dalla distanza va alla conclusione, sbilanciato colpisce male

  • 90'
    whistle
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    Tempo di recupero

    Decretati tre minuti di recupero

  • 80'
    substitution
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    Sostituzioni Lazio

    Fuori: Pellegrini, Dele-Bashiru

    Dentro: Lazzari, Przyborek

  • 77'
    substitution
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    Sostituzione Lazio

    Fuori: Calabresi

    Dentro: Bettazzi

  • 75'
    injury
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    Infortunio Lazio

    Problemi per Furlanetto

  • 72'
    yellow_card
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    Ammonizione Pisa

    Cartellino giallo per Piciinini, trattiene la maglia a Maldini

  • 70'
    substitution
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    Sostituzione Lazio

    Fuori: Cancellieri

    Dentro: Maldini

  • 70'
    substitution
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    Sostituzione Pisa

    Fuori: Leris

    Dentro: Cuadrado

  • 61'
    substitution
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    Sostituzione Pisa

    Fuori: Aebischer, Stojilkovic

    Dentro: Piccinini, Loyola

  • 60'
    substitution
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    Sostituzione Lazio

    Fuori: Pedro

    Dentro: Dia

  • 49'
    shot_saved
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    Occasione Lazio

    Noslin davanti a Semper apre il piattone, ma il portiere nerazzurro con il piede ci arriva

  • 45'
    break_start
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    Inizia il secondo tempo

    Al via la ripresa

  • 45'
    substitution
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    Sostituzione Pisa

    Fuori: Akinsanmiro

    Dentro: H⌀jholt

  • 45'
    substitution
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    Sostituzione Lazio

    Fuori: Gila

    Dentro: Provstgaard

  • 46'
    break_start
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    Termina il primo tempo

    Si va al break sul 2-1 per la Lazio

  • 45'
    whistle
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    Tempo di recupero

    Sarà solo uno il minuto di recupero di questo primo tempo

  • 37'
    shot_saved
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    Occasione Lazio

    Pedro serve Pellegrini che da distanza ravvicinata colpisce Semper

  • 35'
    goal
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    GOOOOOOL LAZIOOOOOO

    È la sua serata e non poteva mancare la sua firma, Pedrito porta avanti la Lazio con il gol del 2-1.

  • 33'
    goal
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    GOOOOOL LAZIOOOO

    Belahyane si libera sulla fascia con tanto di tunnel, poi Dele-Bashiru si libera con la Rouleta e sigla il gol del pareggio.

  • 29'
    yellow_card
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    Ammonizione Lazio

    Cartellino giallo per Noslin, fallo veramente ingenuo su Calabresi.

  • 27'
    shot_saved
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    Occasione Pisa

    Miracolo di Furlanetto che si supera su Angori a botta sicura

  • 23'
    goal
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    Gol Pisa

    Moreo di testa porta avanti gli ospiti

  • 11'
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    Occasione Lazio

    Pedro dal limite prova il tiro a giro, palla a centimetri dal palo lontano

  • 10'
    yellow_card
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    Ammonizione Lazio

    Cartellino giallo per Gila, intervento in scivolata in ritardo

  • 7'
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    PALO LAZIO

    Marusic da posizione defilata calcia forte verso Semper, palo esterno

  • 6'
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    Occasione Lazio

    Cancellieri si divora un gol a tu per tu con Semper

  • 4'
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    Occasione Lazio

    Pedro scarica per Belahyane che da buona posizione calcia alto

  • 1'
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    Occasione Pisa

    Vural prova il tiro a giro, esce di pochissimo alla destra di Furlanetto

  • 1'
    match_started
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    Tutto pronto, si inizia!

    Muove il primo pallone di gioco il Pisa

Le pagelle di Lazio-Pisa: è la serata di Pedrito, gol all'addio. Esordio per Przyborek
Cambio forzato per Sarri: problemi muscolari per Mario Gila