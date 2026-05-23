Serie A Live | Lazio-Pisa 2-1: termina la gara all'Olimpico
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All'Olimpico va in scena l'ultima partita stagionale della Lazio, che chiude la sua complicata annata contro il Pisa.
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Le formazioni ufficiali
LAZIO (4-3-3): Furlanetto; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Basic, Belahyane, Dele-Bashiru; Cancellieri, Nosli, Pedro.
A disp.: Pannozzo, Giacomone, Gigot, Patric, Isaksen, Dia, Ratkov, Hysaj, Provstgaard, Maldini, Przyborek, Lazzari, Farcomeni.
All.: Maurizio Sarri
PISA (3-5-2): Semper; Calabaresi, Canestrelli, Bozhinov; Leris, Akinsamiro, Aebischer, Vural, Angori; Moreo, Stojilkovic.
A disp.: Nicolas, Scuffetta, Hojholt, Meister, Cuadrado, Tourè, Durosinmi, Iling-Junior, Stengs, Loyola, Piccinini, Albiol, Bettazzi.
All.: Oscar Hiljemark
Il Live scritto del match
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93'
Termina la gara
Triplice fischio all'Olimpico
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91'
Ci prova la Lazio
Przyborek dalla distanza va alla conclusione, sbilanciato colpisce male
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90'
Tempo di recupero
Decretati tre minuti di recupero
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80'
Sostituzioni Lazio
Fuori: Pellegrini, Dele-Bashiru
Dentro: Lazzari, Przyborek
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77'
Sostituzione Lazio
Fuori: Calabresi
Dentro: Bettazzi
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75'
Infortunio Lazio
Problemi per Furlanetto
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72'
Ammonizione Pisa
Cartellino giallo per Piciinini, trattiene la maglia a Maldini
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70'
Sostituzione Lazio
Fuori: Cancellieri
Dentro: Maldini
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70'
Sostituzione Pisa
Fuori: Leris
Dentro: Cuadrado
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61'
Sostituzione Pisa
Fuori: Aebischer, Stojilkovic
Dentro: Piccinini, Loyola
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60'
Sostituzione Lazio
Fuori: Pedro
Dentro: Dia
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49'
Occasione Lazio
Noslin davanti a Semper apre il piattone, ma il portiere nerazzurro con il piede ci arriva
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45'
Inizia il secondo tempo
Al via la ripresa
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45'
Sostituzione Pisa
Fuori: Akinsanmiro
Dentro: H⌀jholt
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45'
Sostituzione Lazio
Fuori: Gila
Dentro: Provstgaard
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46'
Termina il primo tempo
Si va al break sul 2-1 per la Lazio
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45'
Tempo di recupero
Sarà solo uno il minuto di recupero di questo primo tempo
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37'
Occasione Lazio
Pedro serve Pellegrini che da distanza ravvicinata colpisce Semper
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35'
GOOOOOOL LAZIOOOOOO
È la sua serata e non poteva mancare la sua firma, Pedrito porta avanti la Lazio con il gol del 2-1.
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33'
GOOOOOL LAZIOOOO
Belahyane si libera sulla fascia con tanto di tunnel, poi Dele-Bashiru si libera con la Rouleta e sigla il gol del pareggio.
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29'
Ammonizione Lazio
Cartellino giallo per Noslin, fallo veramente ingenuo su Calabresi.
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27'
Occasione Pisa
Miracolo di Furlanetto che si supera su Angori a botta sicura
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23'
Gol Pisa
Moreo di testa porta avanti gli ospiti
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11'
Occasione Lazio
Pedro dal limite prova il tiro a giro, palla a centimetri dal palo lontano
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10'
Ammonizione Lazio
Cartellino giallo per Gila, intervento in scivolata in ritardo
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7'
PALO LAZIO
Marusic da posizione defilata calcia forte verso Semper, palo esterno
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6'
Occasione Lazio
Cancellieri si divora un gol a tu per tu con Semper
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4'
Occasione Lazio
Pedro scarica per Belahyane che da buona posizione calcia alto
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1'
Occasione Pisa
Vural prova il tiro a giro, esce di pochissimo alla destra di Furlanetto
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1'
Tutto pronto, si inizia!
Muove il primo pallone di gioco il Pisa