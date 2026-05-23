Lazio-Pisa, Sarri: "Questa partita è lo specchio della nostra stagione. Sul mio stato d'animo..."
Il tecnico biancoceleste, Maurizio Sarri, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima del fischio d'inizio del derby
Maurizio Sarri si prepara per l'ultima gara sulla panchina della Lazio, essendo ormai promesso sposo dell'Atalanta. Proprio il tecnico biancoceleste ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn e Sky Sport per dare le sue impressioni sul momento della squadra e sulla stagione della Lazio.
Sarri nel pre gara di Lazio-Pisa
Pedro? È un fenomeno, ha fatto una carriera da fenomeno, ha vinto tutto ciò che poteva vincere. Anche all'interno dello spogliatoio, un fenomeno da tutti i punti di vista.
Un rimpianto non aver vinto qualcosa con la Lazio? Chiaro che abbiamo fatto un secondo posto, una finale di Coppa Italia, la vittoria ci è mancata.
Con quale stato d'animo arrivo a questa giornata? Questa partita è lo specchio della nostra stagione, mancano 8-9 giocatori, è stata una difficoltà costante. Arriviamo in difficoltà con la voglia di uscire bene. Il mio stato d'animo? Sereno.
Le parole di Sarri a DAZN
Pedro? È stato un fenomeno tecnico, professionale e comportamentale. Ha vinto tutto quello che c’era da vincere ed è arrivato a quest’età con l'entusiasmo di un ragazzo. Adesso ha la fortuna di scegliere lui, la sua carriera da ora in poi.
Stato d’animo? Le sensazioni stasera sono le stesse di tutto l’anno, abbiamo tanti giocatori fuori come abbiamo affrontato tutto l’anno, l’obiettivo è uscire fuori bene, la situazione è difficile.