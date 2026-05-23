Lazio-Pisa, Sarri: "Questa partita è lo specchio della nostra stagione. Sul mio stato d'animo..."

Maurizio Sarri si prepara per l'ultima gara sulla panchina della Lazio, essendo ormai promesso sposo dell'Atalanta. Proprio il tecnico biancoceleste ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn e Sky Sport per dare le sue impressioni sul momento della squadra e sulla stagione della Lazio.

Sarri nel pre gara di Lazio-Pisa

Pedro? È un fenomeno, ha fatto una carriera da fenomeno, ha vinto tutto ciò che poteva vincere. Anche all'interno dello spogliatoio, un fenomeno da tutti i punti di vista. Un rimpianto non aver vinto qualcosa con la Lazio? Chiaro che abbiamo fatto un secondo posto, una finale di Coppa Italia, la vittoria ci è mancata. Con quale stato d'animo arrivo a questa giornata? Questa partita è lo specchio della nostra stagione, mancano 8-9 giocatori, è stata una difficoltà costante. Arriviamo in difficoltà con la voglia di uscire bene. Il mio stato d'animo? Sereno.

Le parole di Sarri a DAZN