Ufficiale Fiorentina: Palladino lascia la panchina

Dopo aver rinnovato il proprio contratto poco tempo fa, proprio con la Fiorentina, il 28 maggio era arrivata, l'indiscrezione di un possibile addio di Palladino.

Il tutto non era ancora stato ufficializzato, ma oggi, alle ore 12:55 la Fiorentina ha pubblicato il comunicato sul proprio sito ufficiale.

Fraioli

Il comunicato della società della Fiorentina

RISOLTO IL CONTRATTO CON PALLADINO ACF Fiorentina comunica che, nella giornata odierna, è stato risolto consensualmente il contratto che legava il Club al tecnico Raffaele Palladino ed al suo staff.

Il rapporto con i tifosi

Dopo la decisione di lasciare la panchina della Fiorentina, molti tifosi hanno iniziato a contestare Palladino e, come riporta Fanpage.it, sembrerebbero voler far tornare un importante ex allenatore: Stefano Pioli.