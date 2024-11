Serie A: calciomercato straordinario a Giugno 2025

Come annunciato da Fabrizio Romano sulla sua pagina Twitter, la Serie A ha deciso di aprire una finestra di calciomercato speciale dal 1° al 10 giugno 2025. Questa misura straordinaria permetterà ai club italiani di acquistare nuovi giocatori in vista del Mondiale per Club che si terrà nel mese di luglio dello stesso anno.

L’opportunità di rafforzarsi per le squadre italiane

La decisione di aprire una finestra di mercato a giugno si inserisce nel contesto di un calendario internazionale sempre più fitto. I club della Serie A avranno quindi l’opportunità di rinforzare le proprie rose, colmando eventuali lacune e preparandosi al meglio per il Mondiale per Club 2025, una competizione che vedrà la partecipazione delle migliori squadre del mondo.

calcioUn mercato strategico in vista del Mondiale

Questa iniziativa è volta a permettere alle squadre italiane di affrontare al meglio un torneo internazionale di grande prestigio. Il Mondiale rappresenta una vetrina globale per i migliori club di ogni continente, e la Serie A non vuole farsi trovare impreparata.

Nella pagina successiva, il post di Fabrizio Romano