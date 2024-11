Vecino nel post a LSC: "Questa Lazio gioca bene. E su Taty..."

Matías Vecino si sta affermando come uno dei protagonisti della Lazio, portando in campo non solo abilità tecniche ma anche una grande intelligenza tattica. La sua capacità di leggere il gioco e di inserirsi in momenti cruciali lo rende un giocatore indispensabile per la squadra. Nonostante la sua fama di "uomo che segna sempre all'ultimo", Vecino dimostra costantemente di essere un elemento di grande sostanza, capace di influenzare le partite anche senza trovare la rete. La sua abilità nel recupero palla e la visione di gioco lo rendono un regista in mezzo al campo, capace di collegare la fase difensiva a quella offensiva. Matías Vecino sta contribuendo a costruire una squadra competitiva e ambiziosa. Di seguito le sue parole ai microfoni di LSC

Fraioli

Su Taty

“C'è poco da dire su Taty, è un giocatore forte. Sono davvero contento per la vittoria e per il ritorno al gol di Taty che ha firmato la sua doppietta.”

Sulla squadra e sulla vittoria