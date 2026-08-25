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Lazio-Pinamonti, Fabrizio Romano: "Here we go! I dettagli dell'operazione"

Ginevra Sforza /
Photo by Simone Arveda/Getty Images via Onefootball
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Ginevra Sforza /

La Lazio sembra aver raggiunto l'accordo definitivo per il trasferimento di Andrea Pinamonti. L'attaccante del Sassuolo è pronto a vestire la maglia biancoceleste e a rafforzare il reparto offensivo di Gattuso, settore su cui c'era maggior bisogno di intervento. Di seguito tutte le notizie in tempo reale sulla trattativa.

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Gli aggiornamenti live

 

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    Il post di Pedullà

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    L'indiscrezione di Pedullà

    Pedullà sul proprio sito ufficiale

    L'indiscrezione 

    Andrea Pinamonti va alla Lazio, confermando la nostra esclusiva di venerdì scorso quando avevamo dato la riapertura della trattativa tra Lazio e Sassuolo dopo quanto raccontato a luglio. Da quel momento no stop per chiudere, ieri pomeriggio i dettagli sull’offerta da 3 milioni abbondanti per arrivare oltre i 10 e per chiudere l’operazione nel rispetto del mercato blindato della Lazio. 

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    Di Marzio: "Il pacchetto totale dell'operazione è di 12 milioni di euro, bonus compresi"

    Di Marzio su X

    Il pacchetto totale dell'operazione è di 12 milioni di euro, bonus compresi

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    Fabrizio Romano: "I dettagli dell'operazione"

    Fabrizio Romano su X

    La Lazio ingaggia Andrea Pinamonti dal Sassuolo con un prestito di 3 milioni di euro più un'opzione di riscatto di 11 milioni di euro. Si prevede che l'opzione di riscatto venga esercitata nell'estate del 2027.🫱🏻‍🫲🏼

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    Accomando: "Operazione da circa 15M tra parte fissa e bonus. Scambio di documenti in corso"

    Accomando su X

    Lazio, fatta per Andrea Pinamonti. Operazione da circa 15M tra parte fissa e bonus. Scambio di documenti in corso. Al via l’iter per consentire all’attaccante di svolgere le visite mediche. Pinamonti firmerà un contratto fino al 2030.

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    Di Marzio: "Trattativa chiusa"

    Di Marzio su X

    Pinamonti alla Lazio: trattativa chiusa

È fatta per Pinamonti: trattativa conclusa con il Sassuolo