Lazio-Pinamonti, Fabrizio Romano: "Here we go! I dettagli dell'operazione"

Andrea Pinamonti va alla Lazio, confermando la nostra esclusiva di venerdì scorso quando avevamo dato la riapertura della trattativa tra Lazio e Sassuolo dopo quanto raccontato a luglio. Da quel momento no stop per chiudere, ieri pomeriggio i dettagli sull’offerta da 3 milioni abbondanti per arrivare oltre i 10 e per chiudere l’operazione nel rispetto del mercato blindato della Lazio.