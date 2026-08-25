Lazio-Pinamonti, Fabrizio Romano: "Here we go! I dettagli dell'operazione"
La Lazio sembra aver raggiunto l'accordo definitivo per il trasferimento di Andrea Pinamonti. L'attaccante del Sassuolo è pronto a vestire la maglia biancoceleste e a rafforzare il reparto offensivo di Gattuso, settore su cui c'era maggior bisogno di intervento. Di seguito tutte le notizie in tempo reale sulla trattativa.
Gli aggiornamenti live
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Il post di Pedullà
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L'indiscrezione di Pedullà
Pedullà sul proprio sito ufficiale
L'indiscrezione
Andrea Pinamonti va alla Lazio, confermando la nostra esclusiva di venerdì scorso quando avevamo dato la riapertura della trattativa tra Lazio e Sassuolo dopo quanto raccontato a luglio. Da quel momento no stop per chiudere, ieri pomeriggio i dettagli sull’offerta da 3 milioni abbondanti per arrivare oltre i 10 e per chiudere l’operazione nel rispetto del mercato blindato della Lazio.
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Di Marzio: "Il pacchetto totale dell'operazione è di 12 milioni di euro, bonus compresi"
Di Marzio su X
Il pacchetto totale dell'operazione è di 12 milioni di euro, bonus compresi
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Fabrizio Romano: "I dettagli dell'operazione"
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La Lazio ingaggia Andrea Pinamonti dal Sassuolo con un prestito di 3 milioni di euro più un'opzione di riscatto di 11 milioni di euro. Si prevede che l'opzione di riscatto venga esercitata nell'estate del 2027.🫱🏻🫲🏼
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Accomando: "Operazione da circa 15M tra parte fissa e bonus. Scambio di documenti in corso"
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Lazio, fatta per Andrea Pinamonti. Operazione da circa 15M tra parte fissa e bonus. Scambio di documenti in corso. Al via l’iter per consentire all’attaccante di svolgere le visite mediche. Pinamonti firmerà un contratto fino al 2030.
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Di Marzio: "Trattativa chiusa"
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Pinamonti alla Lazio: trattativa chiusa