È fatta per Pinamonti: trattativa conclusa con il Sassuolo

Accordo raggiunto con il club neroverde

La Lazio, in cerca di un'attaccante, ha monitorato in questi giorni il profilo di Andrea Pinamonti, classe 1999 del Sassuolo. Come riportato da Gianluca di Marzio, è stato raggiunto l'accordo con il Sassuolo. La trattativa è stata conclusa sulla base di 12 milioni di euro, una cifra che comprende sia la componente fissa che i vari bonus legati al rendimento e agli obiettivi. L'ex Inter firmerà un contratto di 4 anni fino al 2030, con opzione fino al 2031.

I numeri

Pinamonti lascia così il Sassuolo, club che lo aveva acquistato nell'estate 2023 a titolo definitivo dall'Inter. La scorsa stagione ha totalizzato 9 reti e 4 assist in 37 presenze complessive con la maglia neroverde. Il classe 1999 è un'attaccante di piede destro, predilige il ruolo di prima punta ma può anche affiancarsi ad un altro attaccante.

La carriera

È cresciuto nelle giovanili del Chievo Verona e poi dell'Inter, club con cui fece il suo debutto tra i professionisti nel 2017. Nel 2018 si trasferisce al Frosinone con cui colleziona 5 gol in 27 presenze. Con la maglia del Genoa trova 5 gol in 32 partite complessive, ritorna poi nel club neroazzurro durante la stagione 2020-2021. Venne acquistato a titolo definitivo dal Sassuolo e nel 2024 tornò a Genova in prestito.