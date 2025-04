Ieri si è concluso il secondo ed ultimo derby della stagione sul risultato di 1-1, il day after è il giorno di analisi e disamine con le due romane che guadagnano entrambe un punto in classifica consolidando di fatto le posizioni che già ricoprivano alla vigilia. Sugli spalti lo spettacolo non ha disatteso le aspettative con un'immensa Curva Nord che l'ha fatta da padrona con una scenografia meravigliosa che coinvolgeva per intero anche la Tribuna Tevere rappresentando i principali monumenti della Capitale contornati da scene e immagini di tifosi della Lazio con sotto uno striscione “La Lazio è.. dove sono i Laziali”.

Uno spettacolo unico che ha fatto emozionare anche tutta la società e lo staff biancoceleste, che attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale ha voluto ringraziare i tifosi per lo spettacolo offerto ieri.

Il comunicato della Lazio

La S.S. Lazio desidera ringraziare profondamente tutto il popolo biancoceleste presente ieri allo stadio. La straordinaria scenografia realizzata dalla tifoseria e da tutto il pubblico laziale ha emozionato profondamente giocatori, staff e Società, nonchè tutto il pubblico che ci ha seguito da casa, creando un’atmosfera unica che resterà impressa per sempre nella storia della Lazio. La passione, la creatività e l’amore dimostrati da tutti Voi hanno reso la serata indimenticabile, sottolineando ancora una volta quanto sia speciale il legame che ci unisce. Grazie a voi per aver trasformato una partita in un momento storico. Avanti Lazio, ora tutti allo stadio per la sfida di giovedi. Insieme per scrivere la nostra storia!

La scenografia dei tifosi della Lazio