Lazio e il futuro di Olympia: colloqui iniziati per il nuovo falconiere

Sono ufficialmente iniziati i colloqui per decidere il successore di Bernabé come falconiere della Lazio. Sabato pomeriggio a Formello, secondo quanto riportato da Luigi Salomone de Il Tempo, il presidente Lotito ha incontrato Monica, una giovane falconiera proveniente da Tolfa e appassionata tifosa biancoceleste, spesso presente in Curva Nord per sostenere la squadra di Baroni. Durante un incontro durato oltre un’ora, si è discusso di vari temi, incluso il tempo necessario per addestrare e far tornare a volare un’aquila all’Olimpico.

Formello: Lotito incontra una giovane tifosa per il ruolo di falconiere

Monica si è resa disponibile ad accettare la proposta, ma va ricordato che Olympia, il simbolo della Lazio, è attualmente di proprietà di Bernabé, che si trova ancora a Formello per la convalescenza post-operatoria. Lotito, però, non sembra incline a dialogare con lui, anche a causa dei danni d’immagine subiti dal club e delle vicende legate al falconiere spagnolo.

Il futuro di Olympia: cosa cambia dopo Bernabé?

Nel frattempo, il presidente biancoceleste vuole risolvere al più presto la situazione per restituire ai tifosi il simbolo per eccellenza della Lazio. Novità importanti sono attese nei prossimi giorni, con l’obiettivo di trovare la soluzione migliore per Olympia.