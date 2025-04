Lazio, dalla delusione europea al derby: il programma

Rientro amaro da Bodø

Dopo la sconfitta per mano del Bodø/Glimt nell’andata dei quarti di Europa League, la Lazio ha fatto rientro in Italia. Come riporta il Corriere dello Sport, la squadra è partita poco prima della mezzanotte con un volo charter dotato di letti reclinabili per permettere ai giocatori di riposare durante il viaggio. L’atterraggio a Fiumicino è avvenuto nelle prime ore del mattino, segnando la fine di una trasferta complicata non solo sul campo, ma anche dal punto di vista logistico e fisico.

Subito testa al derby

Archiviata la delusione europea, i biancocelesti devono subito voltare pagina. A Formello è in programma una sessione mattutina per cominciare la preparazione del derby contro la Roma. L’allenatore Baroni avrà a disposizione solo tre momenti chiave: l’allenamento di oggi, la rifinitura prevista per domani e il risveglio muscolare domenica. Osserverà attentamente le risposte fisiche della squadra dopo la partita sul sintetico e il brusco cambio climatico tra la Norvegia e Roma. In base a queste valutazioni, deciderà la formazione da mandare in campo, potendo contare nuovamente su Rovella, assente in Europa per squalifica, e dovendo sciogliere diversi dubbi legati ai ballottaggi.