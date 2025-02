Cagliari-Lazio, Zaccagni: "Siamo carichi, serve testa"

Nel pre-partita della sfida tra Cagliari e Lazio, l'attaccante biancoceleste Mattia Zaccagni ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Dazn riguardo alla gara imminente.

Mi sono ripreso, questa sera sono carico per questa partita. Riacciuffare il quarto posto? Noi siamo venuti qui per fare la nostra partita e per vincere, indipendentemente dai risultati delle altre partite, per cui cambia poco per noi.