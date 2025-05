Lazio, aria di addio con Baroni: oggi l'incontro con la società

ll futuro parte dalla panchina

In casa Lazio si respira un clima rovente: la dirigenza è alle prese con la pianificazione della prossima stagione e il punto di partenza è la scelta del nuovo allenatore. Marco Baroni, arrivato nella Capitale l'11 giugno 2024 tra le polemiche, ha chiuso la sua esperienza sulla panchina biancoceleste al termine della trentottesima giornata, dopo la sconfitta casalinga contro il Lecce, da lui stesso definita come “una macchia sul percorso”. Come confermato dal direttore sportivo Fabiani, oggi è previsto un incontro tra Baroni e la società per formalizzare l’addio. L'accordo sarà consensuale: non ci sarà una buonuscita, ma il tecnico riceverà l’ingaggio di giugno.

Un’avventura tra alti e bassi

Nonostante il suo nome non avesse entusiasmato la tifoseria al momento dell’ingaggio, Baroni era riuscito inizialmente a farsi apprezzare per un avvio promettente che aveva riacceso l’entusiasmo. Tuttavia, l'eliminazione ai quarti di finale di Europa League e un deludente girone di ritorno in campionato hanno compromesso il cammino della squadra e il destino dell’allenatore. Con l’imminente risoluzione del contratto, si chiude ufficialmente il capitolo Baroni, mentre per la Lazio si apre una fase decisiva per ripartire con nuove ambizioni.

