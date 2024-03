Frosinone-Lazio, da lunedì la vendita dei biglietti: tutte le info e le limitazioni

Lunedì sera la Lazio affronterà l'Udinese in casa e proprio da lunedì partirà la vendita dei biglietti per la trasferta contro il Frosinone. Come si legge dal comunicato ufficiale “dalle ore 11:00 di lunedì 11 marzo saranno messi in vendita i biglietti per la gara di Serie A TIM Frosinone-Lazio di sabato 16 marzo delle ore 20:45 presso lo stadio Benito Stirpe di Frosinone. La vendita terminerà venerdì 15 marzo alle ore 19:00.”

Il prezzo del biglietto è di 40 euro e per acquistarlo e ci sono alcune limitazioni: è necessaria la Tessera Fidelity – del Tifoso S.S. LAZIO Millenovecento, il biglietto non sarà cedibile e non si potrà acquistare online. I biglietti, infatti, saranno cartacei e si potranno acquistare solo nei punti vendita vivaticket.

