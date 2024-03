Igor Tudor è stato nominato nuovo allenatore della Lazio, portando con sé un curriculum impressionante dal suo periodo alla guida del Verona, tra settembre 2021 e maggio 2022. Sotto la sua guida, il Verona si è distinto per il suo attacco prolífico, segnando 62 gol in 35 partite di Serie A. Questo record lo colloca al pari di squadre di alto profilo come Milan e Atalanta e solo dietro a colossi come Inter (75 gol), Lazio (68 gol) e Napoli (68 gol). Questa statistica sottolinea l'approccio offensivo e l'efficacia tattica di Tudor, facendolo emergere come uno dei tecnici più promettenti nel panorama calcistico italiano. La sua capacità di ottenere il massimo dai suoi giocatori e di implementare uno stile di gioco aggressivo sarà cruciale per la Lazio, che ambisce a rafforzare il proprio attacco e a competere ai vertici della Serie A. L'arrivo di Tudor alla Lazio suscita quindi grandi aspettative tra i tifosi e gli addetti ai lavori, ansiosi di vedere come il suo impatto tattico potrà elevare le prestazioni della squadra.