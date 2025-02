Serie A Live | Lazio-Monza 5-1: Dele-Bashiru per la Manita

La Lazio gioca la prima delle due partite consecutive in casa, la prossima in programma contro il Napoli di Antonio Conte sabato alle 18:00, sfidando il Monza. La squadra di Baroni reduce dalla bella vittoria a Cagliari vuole sfruttare il vantaggio del ruggito dell'Olimpico per portarsi a casa tre punti che potrebbero voler dire tanto in chiave europea. Il Monza degli ex Akpa Akpro e Castrovilli si gioca le ultime chance per rimanere aggrappata alla Serie A.

Le formazioni ufficiali

Lazio ( 4-2-3-1 ) Provedel, Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares, Guendouzi, Rovella, Isaksen, Dia, Zaccagni, Castallanos. All. Marco Baroni.

Monza ( 3-4-2-1 ) Pizzignacco, Izzo, Lekovic, Palacios, Pereira, Urbanski, Bianco, Martins, Ciurria, Mota, Ganvoula. All. Salvatore Bocchetti.

Il live del match