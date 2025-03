Cinque le assenze, allenamento differenziato per Tavares: le ultime da Formello

Sarà la Lazio a chiudere la 30° giornata di Serie A, lunedì 31 marzo contro il Torino allo Stadio Olimpico di Roma. La squadra di Baroni giocherà dunque con la pressione dei risultati delle rivali e alla ricerca di risposte convincenti dopo la debacle di Bologna amplificata dalle due settimane di pausa. Tutti i nazionali sono rientrati alla base e questo pomeriggio al Centro Sportivo di Formello è andato in scena il secondo allenamento della settimana in vista della sfida contro i Granata.

Gli assenti e il differenziato per Tavares

Non sono scesi sul rettangolo di gioco: Patric, Ibrahimovic, Castellanos, Marusic, Dia e Isaksen. I primi tre sono tenuti ai box da guai fisici con il “caso Patric” che sta tenendo banco in queste ore in casa Lazio; mentre ai tre nazionali che oggi non si sono allenati in campo Baroni ha concesso ulteriore riposo. Nuno Tavares, reduce da un affaticamento si è allenato a parte prima dei suoi compagni, il terzino portoghese sarà una risorsa fondamentale per Baroni in questo finale di stagione, ma si dovrà gestire il suo utilizzo per non incappare in ulteriori infortuni, che lo chiamerebbero a questo punto out fino a fine stagione.

Il “confronto” squadra-Lotito

Si parla da giorni del possibile confronto tra Lotito-Fabiani ed il gruppo squadra, staff tecnico incluso, per metabolizzare al meglio la sconfitta di Bologna e dare la giusta carica in vista del finale di stagione. Quest'oggi, almeno sul rettangolo di gioco, non si è tenuto alcun confronto anche se non è escluso che possa essersi tenuto nella pancia del Centro Sportivo.

L'allenamento

È ancora presto per aspettarsi prove tattiche che rispecchino poi il possibile undici titolare che Baroni schiererà lunedì. Quest'oggi è stata riprovata in blocco il reparto difensivo di ieri con Hysaj e Pellegrini sulle fasce, mentre Romagnoli e Gigot occupavano le vie centrali. Il terzino italiano è stato quest'oggi ufficialmente reintegrato in lista Serie A; la sensazione, viste le condizioni di Tavares e con un Marusic di rientro dalla Nazionale, è quella di poter vedere Hysaj dal 1' contro il Torino anche se ogni discorso in tal senso è rimandato ai prossimi allenamenti, lo stesso Pellegrini si candida per giocare uno spezzone contro i Granata. In mediana Rovella e Guendouzi si sono ripresi le chiavi del centrocampo con Dele-Bashiru in veste di trequartista supportato ai lati da Loum Tchaouna e Mattia Zaccagni con Noslin a fungere da terminale offensivo.