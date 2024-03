Lazio-Juventus, Tudor: "Si pensa ad un cambiamento totale. Castellanos? Viene da due gol..."

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Lazio-Juventus, il tecnico biancoceleste Igor Tudor ha presentato la sfida ai microfoni di Dazn:

"Oggi voglio vedere tante cose sapendo che ci saranno piccoli e grandi difetti, ma è normale. Abbiamo lavorato poco con due ragazzi che oggi hanno giocato poco, Isaksen e Marusic. Non è solo un cambiamento di sistema o stile, si pensa ad un cambiamento totale. Dopo tre anni ci sono tanti dettagli che sono cambiati, ci vorrà tempo, ma sono fiducioso. Speriamo di vedere più cose possibili di quelle che abbiamo fatto in settimana.

Formazione? La mia idea era quella di non far giocare i nazionali, era giusto che giocassero quelli che si sono allenati. Lazzari ha avuto un piccolo problemino in allenamento, anche Luis Alberto, quindi giocheranno Zaccagni e Marusic. Oggi c'è una gara, tra tre giorni ce ne sarà un'altra, quindi ci sarà spazio e bisogno di tutti. La rosa ha qualità, non solo nell'undici. Chi gioca dipende dagli stessi giocatori. Perché non gioca Immobile? Castellanos col Frosinone ha fatto due gol, è giusto che giochi lui".