Riprendono gli allenamenti a Formello dopo la batosta di Bologna: le ultime

La Lazio torna ad allenarsi al Centro Sportivo di Formello dopo la batosta rimediata allo Stadio Dall'Ara, domenica contro il Bologna. Il 5-0 rimediato sta facendo dividere l'ambiente tra chi predica calma e chi è indignato per la seconda umiliazione stagionale, la percezione è quella che questa pausa servisse alla squadra di Baroni per ricaricare le pile in vista di un finale di stagione che si preannuncia infuocato.

Gli assenti e i presenti

Questo pomeriggio Baroni ha chiamato a raccolta nel Centro Sportivo di Formello i calciatori biancocelesti non partiti con le rispettive Nazionali, oltre a questi ultimi non si sono allenati: Dele-Bashiru, Gila, Vecino, Castellanos e Nuno Tavares, rispedito a Roma dall'equipe medica portoghese.

L'allenamento

Baroni ha la possibilità di lavorare in queste settimane con i giocatori che hanno trovato meno spazio in quest'ultimo periodo in una gestione della rosa che ha fatto molto discutere prediligendo sempre i titolari e chissà che questa invece non possa essere un'occasione per mettersi in mostra e guadagnarsi minutaggio nelle partite che verranno. Dopo lavoro fisico e tecnico, Baroni ha effettuato qualche prova contro la Primavera, spicca su tutti la posizione di Patric in mediana insieme a Belahyane, non una novità per il centrale spagnola ma resta nei piani dell'allenatore come scelta in emergenza per il centrocampo biancoceleste.