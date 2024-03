Lazio-Udinese | Per rimanere attaccati al treno Champions. Immobile a caccia del record

Dopo la sconfitta di Bologna contro l'Inter e il pareggio dell'Atalanta con la Juventus, la Lazio ha la possibilità di accorciare le distanze in classifica.

Nel duro confronto con l'Udinese, la Lazio si trova di fronte a un banco di prova impegnativo, poiché i friulani hanno mantenuto una ferrea invincibilità all'Olimpico dal lontano dicembre 2019. Questo scontro si profila come un ostacolo cruciale sul cammino verso l'Europa per i biancocelesti, con Sarri che brama la sua prima vittoria contro gli avversari friulani in campionato, spronato dal fervore del pubblico laziale.

Al timone dell'attacco spicca il capitano Ciro Immobile, sotto i riflettori per non aver sfruttato l'opportunità contro il Bayern sullo 0-0. Nonostante le critiche, l'implacabile attaccante si prepara a dimostrare ancora una volta la sua importanza cruciale. Questa sera, si troverà di fronte a un altro banco di prova determinante. Segnare contro l'Udinese non sarà solo vitale per riconquistare fiducia e sicurezza, ma anche per contribuire in modo decisivo al trionfo della Lazio.

Tuttavia, per Immobile, ci sono anche traguardi personali in gioco. Secondo quanto riportato dal Messaggero, un solo assist sarebbe sufficiente al numero 17 per raggiungere l'incredibile traguardo di 15 gol contro l'Udinese, piazzandola come la sua terza "vittima" preferita, dopo Sampdoria (16) e Genoa (17). Questo lo porrebbe in compagnia di soli due altri calciatori nella storia della Serie A ad aver segnato almeno 15 gol contro tre squadre diverse, a partire dalla stagione 2004/2005: Antonio Di Natale, autore di reti contro ben sei squadre diverse, e Francesco Totti.