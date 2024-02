Serie A | Torino-Lazio, le probabili formazioni

Oggi la Lazio fa il suo ritorno in campo nel recupero della 21ª giornata di Serie A TIM, con l'appuntamento fissato per le 20:45 presso lo Stadio Olimpico Grande Torino. In questa trasferta, la squadra biancoceleste si troverà di fronte ai granata di Ivan Juric. Attualmente, la compagine torinese occupa la decima posizione in classifica con 36 punti, uno in meno rispetto alla Lazio, che si trova all'ottavo posto a quota 37.

Per la squadra di Maurizio Sarri, questo stadio rappresenta un autentico tabù: sotto la gestione del tecnico toscano, non è mai stata ottenuta una vittoria, ma solamente due pareggi. In generale, il Torino non sembra portare fortuna ai capitolini, con una sola vittoria (quella del girone d'andata), terminata 2-0 e firmata dalla coppia Vecino-Zaccagni, negli ultimi cinque confronti diretti. Oggi però, per restare quantomeno “attaccati” al treno Champions, è obbligatorio portare i tre punti a casa.

Tuttavia, i due autori dei gol che hanno deciso il match di andata tra Lazio e granata, saranno assenti. I biancocelesti dovranno infatti fare a meno di diversi giocatori, causa emergenza infortuni. Dal reparto arretrato all'attacco, saranno indisponibili: Patric (distorsione alla caviglia), Rovella (pubalgia), Vecino (pubalgia) e Zaccagni (out da un mese e mezzo, infortunio all'alluce).

Queste le probabili scelte dei due allenatori:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. All.: Maurizio Sarri.

A disposizione: Mandas, Sepe; Lazzari, Casale, Pellegrini; Kamada; Andre Anderson, Pedro, Castellanos, Sana Fernandes, Zaccagni.

Squalificati: -

Indisponibili: Patric, Rovella, Vecino, Zaccagni

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato, Masina; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. All. Ivan Juric

A disposizione: Gemello, Popa, Sazonov, Savva, Vojvoda, Tameze, Linetty, Gineitis, Pellegri, Okereke.

Squalificati: -

Indisponibili: Buongiorno, Djidji, Ricardo Rodriguez, Schuurs.