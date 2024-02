Il Messaggero | Tentazione Lotito: comprare il Barletta

Come riporta Il Messaggero, l'ultima idea di Claudio Lotito porta all'acquisto del Barletta. Il presidente ha dovuto cedere la Salernitana una volta salita in A, ma non si è rassegnato sulla questione multiproprietà. Spronato dal senatore Dario Damiani, Lotito starebbe davvero pensando di rilevare la società biancorossa. I contatti sono ancora all'inizio, nonostante un incontro con il presidente onorario Dimiccoli, avvenuto settimane fa a Roma.

Il Barletta è in crisi e lotta per la permanenza in Serie D dopo aver costruito una squadra ambiziosa che annovera non solo Ezequiel Schelotto, ma anche gli ex Lecce Di Piazza, Bufano, Inguscio, Fornaro, Lippo e Mancarella. Lotito non smentisce, ma prima vuole vedere i conti e in quale stato di crisi versa la società pugliese. Inoltre, non vuole ritrovarsi fra qualche tempo, in caso di promozione, a dover scegliere tra la Lazio e il nuovo club, come successo con la Salernitana. Per questo sulla sua decisione peseranno molto anche i prossimi movimenti sulle riforme del calcio.