CONFERENZA STAMPA | Di Francesco: “Lazio? Ha tanta qualità, anche in panchina. Su Castellanos…”

Intervenuto in conferenza stampa nel post partita di Lazio-Venezia, l'allenatore dei lagunari Eusebio di Francesco ha commentato così il match terminato 3-1 in favore dei padroni di casa:

Abbiamo avuto un buon approccio alla gara, mettendo in difficoltà la Lazio. Dopo il gol del pareggio è cambiato il match, ci siamo abbassati senza aggredire gli avversari. Ovviamente c’è anche la qualità della Lazio, ma nel secondo tempo potevano pareggiarla. Gli errori individuali ci serviranno per migliorare. Nel complesso la squadra ha disputato una buona gara

Castellanos ultimamente non mi ha fatto bene. La Lazio ha preso giocatori di gamba: il calcio ora va in questa direzione, sotto questo punto di vista ha fatto buone scelte. Anche in panchina la Lazio aveva gente di qualità pronta a subentrare