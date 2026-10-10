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Primavera Live | Bologna-Lazio 0-0: match ancora bloccato

Segui il live scritto del match tra Lazio Primavera e Bologna qui su www.LazioPress.it

Beniamino Civitelli /

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Beniamino Civitelli /

Dopo la sosta anche il Campionato Primavera 1 riparte con la Lazio che va a far visita al Bologna.

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Le formazioni ufficiali 

BOLOGNA U20: Giacomone, Osti, Jaber, T>oroc, Saputo, Lo Monaco, Badori, Igbinigun, Trifelli, Negri, Piro.

A disp.: Franceschelli, Pantaleoni, Castaldo, Zanella, Baldini, Lai, Briguglio, Tupec, Luongo, Kujrakovic, Rondolini.

All.: Stefano Morrone
 

LAZIO U20: D'Alessio, Santagostino, Battisti, Milillo, Landi, Canali, Pernaselci, R. Bordon, Avram, Eone, Kovac. 

A disp.: Quadrelli, Gatto, Zangari, Montano, Stornelli, Cangemi, Ferrante, Bagordo, Touray, Mecozzi, Riggi.

All.: Francesco Punzi

Il Live scritto del match

  • injury
    14'
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    Scontro aereo

    Scontro fra Bordon e Piro mentre i due si contendevano una palla alta

  • shot_saved
    14'
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    D'Alessio ci mette in guantoni

    Toroc calcia dalla distanza, D'Alessio si oppone e sulla respinta la difesa della Lazio riesce a spazzare

  • 7'
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    In proieizione offensiva la Lazio

    Prova a farsi vedere la Lazio dalle parti di Pannozzo

  • break_start
    1'
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    Inizia il match

    Fischio d’inizio di Bologna-Lazio Primavera

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