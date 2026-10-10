Primavera Live | Bologna-Lazio 0-0: match ancora bloccato
Segui il live scritto del match tra Lazio Primavera e Bologna qui su www.LazioPress.it
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Dopo la sosta anche il Campionato Primavera 1 riparte con la Lazio che va a far visita al Bologna.
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Le formazioni ufficiali
BOLOGNA U20: Giacomone, Osti, Jaber, T>oroc, Saputo, Lo Monaco, Badori, Igbinigun, Trifelli, Negri, Piro.
A disp.: Franceschelli, Pantaleoni, Castaldo, Zanella, Baldini, Lai, Briguglio, Tupec, Luongo, Kujrakovic, Rondolini.
All.: Stefano Morrone
LAZIO U20: D'Alessio, Santagostino, Battisti, Milillo, Landi, Canali, Pernaselci, R. Bordon, Avram, Eone, Kovac.
A disp.: Quadrelli, Gatto, Zangari, Montano, Stornelli, Cangemi, Ferrante, Bagordo, Touray, Mecozzi, Riggi.
All.: Francesco Punzi
Il Live scritto del match
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Scontro aereo
Scontro fra Bordon e Piro mentre i due si contendevano una palla alta
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D'Alessio ci mette in guantoni
Toroc calcia dalla distanza, D'Alessio si oppone e sulla respinta la difesa della Lazio riesce a spazzare
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In proieizione offensiva la Lazio
Prova a farsi vedere la Lazio dalle parti di Pannozzo
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Inizia il match
Fischio d’inizio di Bologna-Lazio Primavera