Gattuso in conferenza: "Vogliamo continuare a sorprendere. Pellegrini? Questione societaria. E su Pinamonti..."

La sosta per gli impegni delle nazionali è finalmente giunta al termine, e le squadre di Serie A sono pronte a scendere in campo per la sesta giornata. In occasione del prossimo turno, la Lazio ospiterà allo stadio Olimpico di Roma il Monza di Ivan Juric per la sfida in programma domenica 11 ottobre alle ore 15:00.

Dalla sala stampa del Training Center di Formello, il mister Gattuso è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match contro i brianzoli e fare il punto sugli infortunati in casa Lazio.

Bilancio di questa sosta? Siamo belli svegli. Non ci facciamo sorprendere. Giochiamo con una squadra con coraggio, giovane ed energica. Bisogna essere pronti. È tutt'altro che una partita facile. È stata una sosta particolare. Abbiamo lavorato, dato minutaggio a tanti giocatori a cui mancava. Qualcuno è tornato dalla nazionale con minutaggio nelle gambe. Li ho visto bene, dentro all'intensità che cerchiamo. Sono molto contento per come sono tornati e come si sono allenati.

Pinamonti? Adesso sta a me, le decisioni stanno a me. Tutti devono stare tranquilli, non solo Pinamonti. Faccio girare la squadra, c'è bisogno di tutti. Quando i giocatori sono disponibili poi devo scegliere io. Sono contento per come si sta allenando, ma deve continuare cosi. Questo vale per tutti quanti.

Provstgaard sta bene. Ha il fisico da Ironman. Gli piace lavorare. È aitante. Ha giocato quasi 2000 minuti. Ma sta bene e va a mille all'ora. Vediamo chi scenderà in campo.

Pellegrini? Io parlo con tutti i giocatori, questa è una roba societaria. Il ragazzo da parte mia…la società sa qual è il mio pensiero, fino a che sta qua il giocatore va trattato come un professionista. Si è sempre messo a disposizione, ha giocato l’amichevole. Per me è un giocatore al 100% effettivo della squadra, ora sta alla Lazio decidere se reinserirlo in rosa o meno.