Women Live | Serie A, Ternana-Lazio 1-0: termina il match

Dopo la pausa per le Nazionali, con l'Italia che è riuscita a passare il turno dei play off per il Mondiale grazie solo al pareggio contro la Bielorussia, forte della vittoria per 2-0 nella partita di andata. Ora l'appuntamento decisivo per i prossimi impegni delle Azzurre è fissato a dicembre. L'Italia affronterà la Finlandia il 1° e il 5 dicembre.

Nel frattempo, il campionato è tornato nel vivo e nella giornata di oggi, la Lazio Women tornerà in campo alle ore 18:00 contro la Ternana al Gubbiotti. La squadra di Grassadonia, dal canto suo, è alla ricerca della prima vittoria in Serie A dopo il pareggio alla prima di campionato contro il Parma e la pesante sconfitta nel derby contro la Roma.

Le formazioni ufficiali

TERNANA WOMEN: Ciccoli; Pacioni, Pastrenge, Toniolo, Strode, Petrara, Regazzoli, Massimino, Soares Martins, Breitner, Ventriglia. A disposizione: Steen, Peruzzo, Gomes, Lazaro, Ciccotti, Labate, Quazzico, Testa, Cecchini, Yang. Allenatore: Marino Defendi.

LAZIO (4-4-2): Cetinja; Consolini, Connolly, Zannini, Zanoli; Castiello, Roddar, Goldoni, Monnecchi; Le Mouël, Visentin. A disposizione: Mukasa, Freeman, Holmstrom, Masu, Martin, Longobardi, Sciabica, Ngueleu. Allenatore: Gianluca Grassadonia

La designazione arbitrale

Arbitro: Matteo Cavacini (sez. Lanciano)

Assistenti: Colonna-Giancristofaro

IV ufficiale: Carluccio

Operatore FVS: Elisino

Il live del match tra Ternana e Lazio