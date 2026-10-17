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Women Live | Serie A, Ternana-Lazio 1-0: termina il match

Tutto pronto per la terza giornata di Serie A Women Athora: segui il live del match tra Ternana e Lazio

Ginevra Sforza /
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball

Tutto pronto per la terza giornata di Serie A Women Athora: segui il live del match tra Ternana e Lazio

Ginevra Sforza /

Dopo la pausa per le Nazionali, con l'Italia che è riuscita a passare il turno dei play off per il Mondiale grazie solo al pareggio contro la Bielorussia, forte della vittoria per 2-0 nella partita di andata. Ora l'appuntamento decisivo per i prossimi impegni delle Azzurre è fissato a dicembre. L'Italia affronterà la Finlandia il 1° e il 5 dicembre. 

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Nel frattempo, il campionato è tornato nel vivo e nella giornata di oggi, la Lazio Women tornerà in campo alle ore 18:00 contro la Ternana al Gubbiotti. La squadra di Grassadonia, dal canto suo, è alla ricerca della prima vittoria in Serie A dopo il pareggio alla prima di campionato contro il Parma e la pesante sconfitta nel derby contro la Roma. 

Le formazioni ufficiali

TERNANA WOMEN: Ciccoli; Pacioni, Pastrenge, Toniolo, Strode, Petrara, Regazzoli, Massimino, Soares Martins, Breitner, Ventriglia. A disposizione: Steen, Peruzzo, Gomes, Lazaro, Ciccotti, Labate, Quazzico, Testa, Cecchini, Yang. Allenatore: Marino Defendi.

LAZIO (4-4-2): Cetinja; Consolini, Connolly, Zannini, Zanoli; Castiello, Roddar, Goldoni, Monnecchi; Le Mouël, Visentin. A disposizione: Mukasa, Freeman, Holmstrom, Masu, Martin, Longobardi, Sciabica, Ngueleu. Allenatore: Gianluca Grassadonia

La designazione arbitrale

Arbitro: Matteo Cavacini (sez. Lanciano)

Assistenti: Colonna-Giancristofaro

IV ufficiale: Carluccio

Operatore FVS: Elisino

Il live del match tra Ternana e Lazio

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    95'
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    Trilplice fischio

    Le padrone di casa si impongono sula Lazio, raccogliendo per la prima volta nella storia della Ternana due vittorie consecutive. Avvio invece in salita per le biancocelesti, che dopo il derby contro la Roma, cadono nuovamente in trasferta senza raccogliere ancora una vittoria stagionale

  • whistle
    90'
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    Recupero secondo tempo

    Cinque minuto di recupero concessi al termine della gara

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    88'
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    Cartellino giallo

    Giallo anche per Petrara. Pioggia di cartellini al Gubbiotti

  • yellow_card
    83'
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    Cartellino giallo

    Ammonita Zanoli

  • whistle
    82'
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    Chance di mancino per Goldoni

    Ciccioli chiude con il piede il tiro di Goldoni

  • substitution
    81'
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    Cambi per la Ternana

    IN Lina Yang e Labate OUT Breitner e Soares Martins

  • yellow_card
    78'
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    Cartellino giallo

    Ammonita Gomes per un fallo ai danni di Zanoli

  • substitution
    77'
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    Cambio Lazio

    IN Holmstrom OUT Zannini

  • yellow_card
    76'
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    Cartellino giallo

    Giallo anche per Breitner per un fallo su Goldoni

  • yellow_card
    73'
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    Cartellino giallo

    Ammonita Zannini

  • substitution
    72'
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    Sostituzioni anche per la Ternana

    IN Regazzoli e Strode OUT Ciccotti e Gomes

  • substitution
    71'
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    Cambio Lazio

    IN Sciabica e Martin OUT Castiello e Roddar

  • substitution
    67'
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    Sostituzione Ternana

    IN Testa OUT Pastrenge

  • whistle
    63'
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    Castiello a terra

    Problemi per il capitano della Lazio Women

  • substitution
    60'
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    Cambi Lazio

    IN Ngueleu e Longobardi OUT Le Mouël e Consolini

  • yellow_card
    56'
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    Cartellino giallo

    Ammonita Massimino per un fallo ai danni di Visentin

  • whistle
    53'
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    Ancora Strode, ma Cetinja blocca la sfera e nega l'occasione

  • whistle
    50'
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    Gol della Ternana

    Vantaggio della Ternana con Strode, che sfrutta sapientemente un erroraccio della difesa biancoceleste 

  • whistle
    45'
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    Inizio secondo tempo

    Al via la seconda frazione di gioco. Stesse 22 in campo della prima frazione di gioco

  • whistle
    45'
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    Fine primo tempo

    Termina 0-0 il primo tempo tra Ternana e Lazio

  • match_started
    35'
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    Spunto di Le Mouël fuori dall'area. Destro troppo alto che termina sopra la trasversa

  • match_started
    30'
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    Occasione Ternana

    Rigore in movimento di Pastrenge, conclusione di pochissimo fuori

  • match_started
    15'
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    Ci prova Zanoli direttamente in porta con un mancino pericoloso, ma Ciccoli nega risponde presente e nega l'occasione

  • match_started
    15'
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    Punizione Lazio

    Punizione allettante a favore delle biancocelesti dopo il fallo di Petraca su Visentin

  • match_started
    1'
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    Ancora poche emozioni allo stadio Gubbiotti di Narni

    Pochi spunti incisivi da entrambe le squadre. Gara al momento ancora troppo sottotono

  • match_started
    1'
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    Inizia Ternana-Lazio!

    Si riparte con il campionato femminile dopo la pausa per gli impegni delle nazionali. La Lazio torna in campo, dopo la pesantissima sconfitta contro la Roma, contro la Ternana in trasferta. 

    Cavacini dà inizio alla sfida: primo pallone affidato alle ospiti

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