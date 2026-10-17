Women Live | Serie A, Ternana-Lazio 1-0: termina il match
Tutto pronto per la terza giornata di Serie A Women Athora: segui il live del match tra Ternana e Lazio
Tutto pronto per la terza giornata di Serie A Women Athora: segui il live del match tra Ternana e Lazio
Dopo la pausa per le Nazionali, con l'Italia che è riuscita a passare il turno dei play off per il Mondiale grazie solo al pareggio contro la Bielorussia, forte della vittoria per 2-0 nella partita di andata. Ora l'appuntamento decisivo per i prossimi impegni delle Azzurre è fissato a dicembre. L'Italia affronterà la Finlandia il 1° e il 5 dicembre.
Nel frattempo, il campionato è tornato nel vivo e nella giornata di oggi, la Lazio Women tornerà in campo alle ore 18:00 contro la Ternana al Gubbiotti. La squadra di Grassadonia, dal canto suo, è alla ricerca della prima vittoria in Serie A dopo il pareggio alla prima di campionato contro il Parma e la pesante sconfitta nel derby contro la Roma.
Le formazioni ufficiali
TERNANA WOMEN: Ciccoli; Pacioni, Pastrenge, Toniolo, Strode, Petrara, Regazzoli, Massimino, Soares Martins, Breitner, Ventriglia. A disposizione: Steen, Peruzzo, Gomes, Lazaro, Ciccotti, Labate, Quazzico, Testa, Cecchini, Yang. Allenatore: Marino Defendi.
LAZIO (4-4-2): Cetinja; Consolini, Connolly, Zannini, Zanoli; Castiello, Roddar, Goldoni, Monnecchi; Le Mouël, Visentin. A disposizione: Mukasa, Freeman, Holmstrom, Masu, Martin, Longobardi, Sciabica, Ngueleu. Allenatore: Gianluca Grassadonia
La designazione arbitrale
Arbitro: Matteo Cavacini (sez. Lanciano)
Assistenti: Colonna-Giancristofaro
IV ufficiale: Carluccio
Operatore FVS: Elisino
Il live del match tra Ternana e Lazio
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Trilplice fischio
Le padrone di casa si impongono sula Lazio, raccogliendo per la prima volta nella storia della Ternana due vittorie consecutive. Avvio invece in salita per le biancocelesti, che dopo il derby contro la Roma, cadono nuovamente in trasferta senza raccogliere ancora una vittoria stagionale
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Recupero secondo tempo
Cinque minuto di recupero concessi al termine della gara
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Cartellino giallo
Giallo anche per Petrara. Pioggia di cartellini al Gubbiotti
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Cartellino giallo
Ammonita Zanoli
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Chance di mancino per Goldoni
Ciccioli chiude con il piede il tiro di Goldoni
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Cambi per la Ternana
IN Lina Yang e Labate OUT Breitner e Soares Martins
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Cartellino giallo
Ammonita Gomes per un fallo ai danni di Zanoli
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Cambio Lazio
IN Holmstrom OUT Zannini
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Cartellino giallo
Giallo anche per Breitner per un fallo su Goldoni
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Cartellino giallo
Ammonita Zannini
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Sostituzioni anche per la Ternana
IN Regazzoli e Strode OUT Ciccotti e Gomes
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Cambio Lazio
IN Sciabica e Martin OUT Castiello e Roddar
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Sostituzione Ternana
IN Testa OUT Pastrenge
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Castiello a terra
Problemi per il capitano della Lazio Women
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Cambi Lazio
IN Ngueleu e Longobardi OUT Le Mouël e Consolini
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Cartellino giallo
Ammonita Massimino per un fallo ai danni di Visentin
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Ancora Strode, ma Cetinja blocca la sfera e nega l'occasione
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Gol della Ternana
Vantaggio della Ternana con Strode, che sfrutta sapientemente un erroraccio della difesa biancoceleste
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Inizio secondo tempo
Al via la seconda frazione di gioco. Stesse 22 in campo della prima frazione di gioco
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Fine primo tempo
Termina 0-0 il primo tempo tra Ternana e Lazio
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Spunto di Le Mouël fuori dall'area. Destro troppo alto che termina sopra la trasversa
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Occasione Ternana
Rigore in movimento di Pastrenge, conclusione di pochissimo fuori
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Ci prova Zanoli direttamente in porta con un mancino pericoloso, ma Ciccoli nega risponde presente e nega l'occasione
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Punizione Lazio
Punizione allettante a favore delle biancocelesti dopo il fallo di Petraca su Visentin
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Ancora poche emozioni allo stadio Gubbiotti di Narni
Pochi spunti incisivi da entrambe le squadre. Gara al momento ancora troppo sottotono
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Inizia Ternana-Lazio!
Si riparte con il campionato femminile dopo la pausa per gli impegni delle nazionali. La Lazio torna in campo, dopo la pesantissima sconfitta contro la Roma, contro la Ternana in trasferta.
Cavacini dà inizio alla sfida: primo pallone affidato alle ospiti