Women Serie A | Ternana-Lazio, le formazioni ufficiali

In attesa dell’inizio della sfida Marino Defendi e Gianluca Grassadonia hanno diramato le loro formazioni ufficiali in vista della sfida tra Ternana e Lazio, valida per la terza giornata di Serie A Women Athora.

Le undici titolari della Ternana

TERNANA WOMEN: Ciccoli; Pacioni, Pastrenge, Toniolo, Strode, Petrara, Regazzoli, Massimino, Soares Martins, Breitner, Ventriglia. A disposizione: Steen, Peruzzo, Gomes, Lazaro, Ciccotti, Labate, Quazzico, Testa, Cecchini, Yang. Allenatore: Marino Defendi.

La formazione ufficiale della Lazio

LAZIO (4-4-2): Cetinja; Consolini, Connolly, Zannini, Zanoli; Castiello, Roddar, Goldoni, Monnecchi; Le Mouël, Visentin. A disposizione: Mukasa, Freeman, Holmstrom, Masu, Martin, Longobardi, Sciabica, Ngueleu. Allenatore: Gianluca Grassadonia

Lazio, tra assenze e ritorni

Poche novità di formazione per Gianluca Grassadonia, che sceglie di schierare la stessa formazione vista in campo contro la Roma, anche al netto delle indisponibilità: Portales, Camacho e Főrdos risultano ancora ai box, mentre Holmstrøm e Freeman tornano nuovamente a disposizione del mister.