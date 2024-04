Conceicao ha scelto il suo futuro e ora è anche ufficiale

“Meu Amigo”, Sergio Conceicao è stato negli ultimi mesi uno degli allenatori più cercati e chiacchierati del panorama internazionale, visto il suo contratto in scadenza con i dragoni del Porto.

La scelta di Conceicao

Le squadre interessate all'ex centrocampista biancoceleste erano davvero tante e molti erano i club di grandissima caratura come Barcellona e Liverpool. Conceicao era stato accostato anche alla Lazio per il post-Sarri, ma l'attesa fino a giugno ed un contratto oneroso per le casse del club hanno fatto virare la società biancoceleste su Tudor.

Ora però è ufficiale e Conceicao ed il Porto hanno deciso di prolungare insieme il loro rapporto fino al 2028. Il tecnico portoghese rimarrà dunque sulla partita dei dragoni per i prossimi quattro anni.

Il comunicato del Porto F.C.