Lazio-Juventus, Vieri: "Qualificazione non chiusa, se i biancocelesti..."

Oggi, Christian Vieri ha partecipato a Radio-Tv Serie A per discutere del derby tra Milan e Inter, oltre a commentare anche sulla semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Lazio e Juventus.

"La qualificazione non è chiusa. La Lazio è una buona squadra, la Juve non sta attraversando un buonissimo momento. Se la Lazio fa un gol nella prima mezz'ora può succedere di tutto, la Lazio se la deve giocare senza dubbio. La Juventus per me deve sempre lottare per lo scudetto. Poco feeling tra Allegri e Chiesa? Si vede che c'è qualcosa tra loro, non si può negare".