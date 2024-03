UCL | Il City passeggia e va ai quarti, pari tra Real e Lipsia ma ai quarti si qualificano i Blancos

In questo mercoledì di Champions League, che ha visto sfidarsi: Manchester City - Copenaghen e Real Madrid - Lipsia, nelle sfide valide per il ritorno degli Ottavi di Finale di Champions League, i ragazzi di Guardiola hanno battuto per 3-1 il Copenaghen, mentre al Santiago Bernabeu termina 1-1 tra Blancos e Lipsia, con le Merengues, che si aggiudicano il passaggio del turno.

Nel match di Manchester, i padroni di casa vanno in vantaggio dopo appena cinque minuti grazie al gol di Akanji su assist di Julian Alvarez, vero mattatore del match, infatti il raddoppio avviene al nono minuto a firma proprio dell'attaccante argentino Campione del Mondo, grazie anche alla complicità del portiere della squadra danese, che commette un errore clamoroso facendosi sgusciare la palla dalle mani, che va a depositarsi goffamente in porta. Al 29' Elyounoussi accorcia le distanze per gli ospiti facendo terminare sul 2-1 la prima frazione di gioco. Nella ripresa al 48', il solito Erling Braut Haaland chiude definitivamente il match fissando il risultato sul 3-1. City, dunque, che si qualifica ai Quarti di Finale.

A Madrid il Real fatica e non poco pareggiando con i tedeschi del Lipsia per 1-1. La squadra allenata da Ancelotti rientra negli spogliatoi a fine primo tempo tra i fischi del suo stadio per un risultato e una prestazione davvero deludenti. Nella ripresa al 65' Vinicius Junior porta avanti i suoi, ma dura poco la festa Blancos con i tedeschi che pareggiano subito i conti grazie alla rete di Orban. Il Real Madrid, tuttavia, si qualifica ai Quarti di Finale grazie allo 0-1 strappato in Germania.

Dopo questa prima settimana di partite valide per il ritorno degli ottavi le squadre qualificate sono state: Paris Saint Germain, Bayern Monaco, Manchester City e Real Madrid.

La prossima settimana si giocheranno: Arsenal - Porto (all'andata 0-1), Barcellona - Napoli (all'andata 1-1), Atletico Madrid - Inter (all'andata 0-1) Borussia Dortmund - PSV Eindhoven (all'andata 1-1)